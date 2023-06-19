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Бизнесмен пытался провезти в Екатеринбург 720 поддельных машинок бренда «BMW AG»

19 июня 2023, 08:37
Фото: 1MI
Предприниматель попытался провезти в Екатеринбург 8 тысяч детских игрушечных машинок за полмиллиона рублей. Часть игрушек — 720 штук — оказались подделкой, созданной с незаконным использованием чужого бренда.

Вес игрушек составлял 2,2 тонны. Их хотел провести бизнесмен из Узбекистана, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. По решению суда мужчину лишили контрафактного товара и обязали выплатить штраф.

Фото: Уральское таможенное управление

Известно, что предприниматель направил декларацию на товары в Уральскую электронную таможню, а груз разместил на Челябинском таможенном посту. При проверке сведений об импорте у таможенников возникли вопросы.

Проверка показала, что на 720 машинок нанесено изображение бренда «BMW AG». А правообладатель бизнесмену никаких разрешений на это не давал. Машинки изъяли и планируют отдать их в социальные учреждения.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Машинки#Игрушки#Таможня#Подделка#Бренд#Происшествия
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