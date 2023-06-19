Бизнесмен пытался провезти в Екатеринбург 720 поддельных машинок бренда «BMW AG»

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Вес игрушек составлял 2,2 тонны. Их хотел провести бизнесмен из Узбекистана, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. По решению суда мужчину лишили контрафактного товара и обязали выплатить штраф.
Известно, что предприниматель направил декларацию на товары в Уральскую электронную таможню, а груз разместил на Челябинском таможенном посту. При проверке сведений об импорте у таможенников возникли вопросы.
Проверка показала, что на 720 машинок нанесено изображение бренда «BMW AG». А правообладатель бизнесмену никаких разрешений на это не давал. Машинки изъяли и планируют отдать их в социальные учреждения.