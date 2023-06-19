Более 2 тысяч жителей Московской области получили бесплатные медицинские осмотры

Напомним, что в рамках акции «Проверь здоровье в парке» люди могут пройти общий анализ крови, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также пройти антропометрию. Результаты обследования будут отправлены в личный кабинет на региональном портале госуслуг.