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Updated Сегодня, 09:24

Более 2 тысяч жителей Московской области получили бесплатные медицинские осмотры

19 июня 2023, 09:23
Более 2 000 жителей Московской области воспользовались возможностью бесплатно пройти медицинский осмотр в рамках акции «Проверь здоровье в парке».

Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, цитируемая пресс-службой Минздрава Подмосковья.

В выходные дни выездные медицинские бригады работали в двадцати городских округах, включая Луховицы, Дмитров и Пушкино, отметила Стригункова. В субботу и воскресенье более 670 человек воспользовались возможностью проверить свое здоровье в парках, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что в рамках акции «Проверь здоровье в парке» люди могут пройти общий анализ крови, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также пройти антропометрию. Результаты обследования будут отправлены в личный кабинет на региональном портале госуслуг.

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