Более 2 тысяч жителей Московской области получили бесплатные медицинские осмотры

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, цитируемая пресс-службой Минздрава Подмосковья.
В выходные дни выездные медицинские бригады работали в двадцати городских округах, включая Луховицы, Дмитров и Пушкино, отметила Стригункова. В субботу и воскресенье более 670 человек воспользовались возможностью проверить свое здоровье в парках, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Напомним, что в рамках акции «Проверь здоровье в парке» люди могут пройти общий анализ крови, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также пройти антропометрию. Результаты обследования будут отправлены в личный кабинет на региональном портале госуслуг.