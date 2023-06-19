Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Сотрудница ЧОП рассказала о работе в детском саду Нижнего Тагила. В Ее обязанности входит проверка документов у посетителей, а также слежка за обстановкой по камерам. Журналистам TagilCity.ru сотрудница рассказала подробнее, как устроено обеспечение безопасности в детсаду.
Памятный знак «Европа — Азия» отремонтируют, а территорию возле него приведут в порядок. Он расположен перед въездом в поселок Уралец. На планируется потратить более 7 миллионов рублей.
Более 7 млн рублей выплатили за халатность больницы Свердловской области в прошлом году. Областной суд за 2022 год рассмотрел около 100 подобных дел. В большинстве случаев облсуд не менял решение первой инстанции о возмещении моральной компенсации семье умершего или получившего некачественные услуги, а иногда и увеличивал ее.
Превышение выбросов в воздухе Нижнего Тагиле фиксировались ежедневно всю прошедшую неделю, а бывший мэр и экс-директор ЕВРАЗ НТМК Сергей Носов раскритиковал тагильский воздух. Собрали подборку главных эко-событий недели.
Педофил изнасиловал мальчика в Нижнем Тагиле и получил за это 12 лет колонии строгого режима, но в силу решение пока не вступило. Ранее его уже судили за изнасилование ребенка.