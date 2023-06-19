Более 7 млн рублей выплатили за халатность больницы Свердловской области в прошлом году. Областной суд за 2022 год рассмотрел около 100 подобных дел. В большинстве случаев облсуд не менял решение первой инстанции о возмещении моральной компенсации семье умершего или получившего некачественные услуги, а иногда и увеличивал ее.