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Больницы региона выплатили 7 млн пациентам, а в Тагиле всю неделю был грязный воздух

19 июня 2023, 14:59
Фото: Midjourney
Больницы региона выплатили 7 млн пациентам, а в Нижнем Тагиле всю неделю был грязный воздух. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 19 июня.

Сотрудница ЧОП рассказала о работе в детском саду Нижнего Тагила. В Ее обязанности входит проверка документов у посетителей, а также слежка за обстановкой по камерам. Журналистам TagilCity.ru сотрудница рассказала подробнее, как устроено обеспечение безопасности в детсаду.

«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
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Памятный знак «Европа — Азия» отремонтируют, а территорию возле него приведут в порядок. Он расположен перед въездом в поселок Уралец. На планируется потратить более 7 миллионов рублей.

Под Нижним Тагилом отремонтируют памятный знак «Европа — Азия»
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Более 7 млн рублей выплатили за халатность больницы Свердловской области в прошлом году. Областной суд за 2022 год рассмотрел около 100 подобных дел. В большинстве случаев облсуд не менял решение первой инстанции о возмещении моральной компенсации семье умершего или получившего некачественные услуги, а иногда и увеличивал ее.

Более 7 млн рублей выплатили за халатность свердловские больницы в 2022 году
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Превышение выбросов в воздухе Нижнего Тагиле фиксировались ежедневно всю прошедшую неделю, а бывший мэр и экс-директор ЕВРАЗ НТМК Сергей Носов раскритиковал тагильский воздух. Собрали подборку главных эко-событий недели.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова
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Педофил изнасиловал мальчика в Нижнем Тагиле и получил за это 12 лет колонии строгого режима, но в силу решение пока не вступило. Ранее его уже судили за изнасилование ребенка.

Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима
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#Елена Озерова#ЧОП#Халатность#Охрана#Больницы#Педофил#Выплаты#Воздух#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
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Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова
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