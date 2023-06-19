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Депутат в Кушве лишился должности после проверки декларации

19 июня 2023, 09:07
Фото: 1MI
В Кушве депутат лишился своих полномочий досрочно после иска прокурора. Речь идет о парламентарии муниципальной Думы. Полномочия с него сняли после антикоррупционной проверки.

Известно, что парламентарий указал в декларации неверные данные о своем доходе, а также о заработках своей жены, сообщили в региональной прокуратуре.

В частности, он скрыл получение им с супругой дивидендов от участия в юридическом лице и о счетах в банке.

Прокуратура внесла представление в Думу Кушвинского городского округа об устранении нарушений, а в думе приняли решение запретить ему занимать свою должность. После с него сложили полномочия досрочно.

Депутат свердловского Заксобрания досрочно сложил полномочия
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#Елена Озерова#Кушва#Депутат#Полномочия#Суд#Декларация#Происшествия#Свердловская область
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