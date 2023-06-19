Депутат в Кушве лишился должности после проверки декларации

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Известно, что парламентарий указал в декларации неверные данные о своем доходе, а также о заработках своей жены, сообщили в региональной прокуратуре.
В частности, он скрыл получение им с супругой дивидендов от участия в юридическом лице и о счетах в банке.
Прокуратура внесла представление в Думу Кушвинского городского округа об устранении нарушений, а в думе приняли решение запретить ему занимать свою должность. После с него сложили полномочия досрочно.