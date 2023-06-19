Диоксид азота был выше нормы в два раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 19 июня

Во время текущих замеров газоанализатор поймал в атмосфере наличие диоксида азота. После 20-минутного забора воздуха оказалось, что вещества превысило норму в два раза. Его показатель составил 0,4 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Концентрация остальных замеряемых веществ — диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты, углекислого газа и метана — осталась нулевая.