Диоксид азота был выше нормы в два раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 19 июня

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Замеры проходили при температуре воздуха +10 градусов и юго-западном ветре со скоростью пять метров в секунду.
Во время текущих замеров газоанализатор поймал в атмосфере наличие диоксида азота. После 20-минутного забора воздуха оказалось, что вещества превысило норму в два раза. Его показатель составил 0,4 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Концентрация остальных замеряемых веществ — диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты, углекислого газа и метана — осталась нулевая.
Кроме того, жители различных районов города сообщали о неприятном запахе промышленных выбросов и гари. С коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК был замечен дым различных цветов.
Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.