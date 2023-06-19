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Диоксид азота был выше нормы в два раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 19 июня

19 июня 2023, 05:40
Фото: tagilcity.ru
Превышение вредных веществ в воздухе зафиксировал газоанализатор TagilCity.ru во время замеров воздуха в Нижнем Тагиле 19 июня. Диоксид азота был выше нормы в два раза.

Замеры проходили при температуре воздуха +10 градусов и юго-западном ветре со скоростью пять метров в секунду.

Во время текущих замеров газоанализатор поймал в атмосфере наличие диоксида азота. После 20-минутного забора воздуха оказалось, что вещества превысило норму в два раза. Его показатель составил 0,4 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Концентрация остальных замеряемых веществ — диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты, углекислого газа и метана — осталась нулевая.

Диоксид азота превысил норму в два разаДиоксид азота превысил норму в два раза
Диоксид азота превысил норму в два раза
Фото: tagilcity.ru

Кроме того, жители различных районов города сообщали о неприятном запахе промышленных выбросов и гари. С коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК был замечен дым различных цветов.

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Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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#Выбросы#Превышение ПДК#Диоксид азота#ЕВРАЗ НТМК#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Анна Григорьева
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