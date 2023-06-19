Екатеринбургский митрополит потребовал запретить аборты

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Митрополит считает, что с начала 21 века в России остро стоит проблема рождаемости. Для улучшения ситуации церковнослужитель потребовал запретить аборты, сообщил он в своем Telegram-канале.
При этом, по словам Евгения, мера с введением запрета абортов «отвечает чаяниям русского народа». Также он выразил надежду, что российская власть прислушается к его словам.
Напомним, в феврале 2023 года митрополит Евгений заявил, что гомосексуальная ориентация является психическим отклонением и приравнивается к аутизму и шизофрении.