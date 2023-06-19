tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Изображение материала

Губернатор Андрей Воробьев: На ПМЭФ-2023 Московская область подписала 36 контрактов

19 июня 2023, 14:45
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В текущем году Петербургский международный экономический форум стал для Подмосковья важным событием — в рамках ПМЭФ было подписано 36 договоров, благодаря которым в регионе появится около 18,5 тыс. новых рабочих мест.

Среди соглашений, ставших ключевыми для Московской области, — договоренность об инвестировании с одним из предприятий КНР. Объем финансовых вложений в соответствии с данным соглашением составляет почти 1 млрд руб. Эти средства будут использованы для строительства фабрики в Воскресенске по производству субстанции гепарина натрия. В подписании соглашения участвовали глава региона Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин.

На территории госпиталя «Лапино» в Одинцовском округе построят новый медицинский центр, в котором будут диагностировать и лечить онкологические заболевания с использованием новой методики — онкотераностики. Сдача объекта, в который инвестор вложит 5 млрд руб., должна состояться в конце 2025 года. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Подписав договор с компанией «Росагролизинг», предприятия, производящие сельхозпродукцию, получают возможность брать оборудование в лизинг на льготных условиях. В настоящее время через эту компанию приобретают каждый третий трактор и каждый четвертый комбайн в стране.

В соответствии с договором, подписанным с компанией «ИмпортЛогистик», на территории Подмосковья будут организованы переработка и хранение сельскохозяйственной продукции. Благодаря проекту, вложения в который составят 5,7 млрд руб., в регионе появится 700 рабочих мест.

Московская область активно работает и над укреплением бизнес-связей с Республикой Беларусь. Например, белорусское предприятие наладит производство кондитерской продукции в Лыткарине. Кроме того, будет создан транспортно-логистический комплекс и запущено производство пищевых продуктов.

Среди крупнейших промышленных проектов нельзя не упомянуть договор, который был заключен с промышленным центром обработки металлов «Электроугли». На производстве будет выпускаться продукция, проходящая многоуровневую технологическую обработку, — листы с полированной, шлифованной поверхностью.

Предприятие по производству газобетонных блоков возведут в Ступине, а двигателестроительный кластер, расположенный в Коломне, станет крупнейшим по объему инвестиционных вложений. На строительство производственных мощностей будет направлено 26 млрд руб. Помимо этого, еще 1,3 млрд инвестор вложит в модернизацию Коломенского колледжа, где будет проходить подготовка квалифицированных кадров для предприятия. В роли инвестора выступает компания «Трансмашхолдинг».

Согласно заявлению главы Подмосковья Андрея Воробьева, форум, прошедший в Санкт-Петербурге, входит в ряд важнейших экономических событий года. Московская область тщательно готовилась к нему вместе с остальными субъектами РФ. Большинство договоренностей, достигнутых в рамках ПМЭФ прошлых лет, уже приносят реальные плоды в виде налогов в бюджет и рабочих мест.

Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова
Сегодня, 08:34
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
Сегодня, 05:52
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
16 июня 10:44
Более 7 млн рублей выплатили за халатность свердловские больницы в 2022 году
Сегодня, 10:40
Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима
Сегодня, 10:47
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25