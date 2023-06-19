Губернатор Андрей Воробьев: На ПМЭФ-2023 Московская область подписала 36 контрактов

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Среди соглашений, ставших ключевыми для Московской области, — договоренность об инвестировании с одним из предприятий КНР. Объем финансовых вложений в соответствии с данным соглашением составляет почти 1 млрд руб. Эти средства будут использованы для строительства фабрики в Воскресенске по производству субстанции гепарина натрия. В подписании соглашения участвовали глава региона Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин.
На территории госпиталя «Лапино» в Одинцовском округе построят новый медицинский центр, в котором будут диагностировать и лечить онкологические заболевания с использованием новой методики — онкотераностики. Сдача объекта, в который инвестор вложит 5 млрд руб., должна состояться в конце 2025 года. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Подписав договор с компанией «Росагролизинг», предприятия, производящие сельхозпродукцию, получают возможность брать оборудование в лизинг на льготных условиях. В настоящее время через эту компанию приобретают каждый третий трактор и каждый четвертый комбайн в стране.
В соответствии с договором, подписанным с компанией «ИмпортЛогистик», на территории Подмосковья будут организованы переработка и хранение сельскохозяйственной продукции. Благодаря проекту, вложения в который составят 5,7 млрд руб., в регионе появится 700 рабочих мест.
Московская область активно работает и над укреплением бизнес-связей с Республикой Беларусь. Например, белорусское предприятие наладит производство кондитерской продукции в Лыткарине. Кроме того, будет создан транспортно-логистический комплекс и запущено производство пищевых продуктов.
Среди крупнейших промышленных проектов нельзя не упомянуть договор, который был заключен с промышленным центром обработки металлов «Электроугли». На производстве будет выпускаться продукция, проходящая многоуровневую технологическую обработку, — листы с полированной, шлифованной поверхностью.
Предприятие по производству газобетонных блоков возведут в Ступине, а двигателестроительный кластер, расположенный в Коломне, станет крупнейшим по объему инвестиционных вложений. На строительство производственных мощностей будет направлено 26 млрд руб. Помимо этого, еще 1,3 млрд инвестор вложит в модернизацию Коломенского колледжа, где будет проходить подготовка квалифицированных кадров для предприятия. В роли инвестора выступает компания «Трансмашхолдинг».
Согласно заявлению главы Подмосковья Андрея Воробьева, форум, прошедший в Санкт-Петербурге, входит в ряд важнейших экономических событий года. Московская область тщательно готовилась к нему вместе с остальными субъектами РФ. Большинство договоренностей, достигнутых в рамках ПМЭФ прошлых лет, уже приносят реальные плоды в виде налогов в бюджет и рабочих мест.