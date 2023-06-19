Губернатор Андрей Воробьев: На ПМЭФ-2023 Московская область подписала 36 контрактов

Среди соглашений, ставших ключевыми для Московской области, — договоренность об инвестировании с одним из предприятий КНР. Объем финансовых вложений в соответствии с данным соглашением составляет почти 1 млрд руб. Эти средства будут использованы для строительства фабрики в Воскресенске по производству субстанции гепарина натрия. В подписании соглашения участвовали глава региона Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин.