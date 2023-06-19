Игрок «Спартака» Квинси Промес осужден в Нидерландах на 18 месяцев тюрьмы

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Инцидент произошел в 2020 году во время семейного мероприятия, когда Промес нанес удар ножом в колено своему кузену, повредив его сухожилия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Голландский нападающий не путешествовал с командой «Спартака» на последние зарубежные сборы из-за опасений быть экстрадированным в свою родину.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 годы, вместе с московским клубом выиграв чемпионат России. Позднее голландец был продан в «Севилью» за 21 миллион евро, а затем перешел в «Аякс».
В начале 2021 года Квинси вернулся в Россию. Он стал одним из лучших игроков прошлого сезона, заняв второе место в списке бомбардиров с 20 голами. С 88 голами Промес стал самым результативным легионером в истории РПЛ.
Его текущий контракт с «красно-белыми» рассчитан до конца сезона 2023/24.