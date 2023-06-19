Исследование: Инфаркт и инсульт наиболее часто происходят в понедельник

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Данные были получены в результате анализа информации более чем 10 тысяч человек, перенесших подобные приступы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно исследованию, ученые обнаружили, что на кардиограмме большинство случаев повышенного уровня сегмента ST, который является показателем работы желудочков миокарда и маркером их возможной гибели, зафиксировано именно в понедельник. Результаты исследования были представлены на конференции Британского сердечно-сосудистого общества (BCS) в Манчестере.
Однако, ученые продолжают изучать причины этой закономерности. Один из возможных факторов, по словам кардиолога Ольги Якушевой, может быть связан с резкой сменой обстановки с выходных на работу. Многие люди испытывают значительный стресс, что приводит к негативному гормональному всплеску, на который организм не всегда способен эффективно реагировать.
Эксперт также указывает на то, что большинство людей не успевают полностью справиться со стрессом, накопленным за неделю, что может иметь серьезные последствия. Чтобы уменьшить риск сердечной недостаточности или проблем с предсердиями, важно заботиться о своем ментальном здоровье и находить баланс между работой и отдыхом.
«Кроме того, важно научиться справляться со стрессом и находить способы выплескивать адреналин через активные увлечения», — заключает эксперт.