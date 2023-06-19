Исследование: Инфаркт и инсульт наиболее часто происходят в понедельник

Однако, ученые продолжают изучать причины этой закономерности. Один из возможных факторов, по словам кардиолога Ольги Якушевой, может быть связан с резкой сменой обстановки с выходных на работу. Многие люди испытывают значительный стресс, что приводит к негативному гормональному всплеску, на который организм не всегда способен эффективно реагировать.