В мае ситуация с загрязнением воздуха в Нижнем Тагиле также была сложной. Из 31-го дня в месяце только 10 были «чистыми». В остальные 21 день фиксировались превышения вредных веществ, всего — 75 раз. Больше всего не повезло Сухоложскому поселку, там превышения сероводорода и диоксида азота были 57 раз за месяц. Кроме того, все усугублялось режимом неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ, который действовал на территории города практически весь май.