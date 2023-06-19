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Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова

19 июня 2023, 08:34
Фото: tagilcity.ru
На минувшей неделе превышение выбросов в воздухе Нижнего Тагиле фиксировались ежедневно, итоги майских замеров также оказались неутешительными, а бывший мэр и экс-директор ЕВРАЗ НТМК Сергей Носов раскритиковал экологическую обстановку в городе. Главные экособытия недели с 12 по 18 июня.

Газоанализатор «Геолан-1П», с помощью которого TagilCity.ru проводит ежедневные замеры воздуха возле ж/д вокзала, на прошедшей неделе ни разу не ловил превышений вредных веществ. Пост УГМС на Сухоложском поселке в период с 12 по 15 июня ежедневно фиксировал превышения сероводорода до 1,5 ПДК. А 15 июня к нему также прибавился формальдегид, его концентрация также достигала 1,5 ПДК.

В это время жители города жаловались на неприятные запахи выбросов, из-за которого невозможно было открыть окна и надолго выйти на улицу. Кроме того, у тагильчан проявлялись аллергические реакции на запах — кашель, насморк, слезоточение.

На ужасный запах и облако выбросов пожаловались жители Нижнего Тагила
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В мае ситуация с загрязнением воздуха в Нижнем Тагиле также была сложной. Из 31-го дня в месяце только 10 были «чистыми». В остальные 21 день фиксировались превышения вредных веществ, всего — 75 раз. Больше всего не повезло Сухоложскому поселку, там превышения сероводорода и диоксида азота были 57 раз за месяц. Кроме того, все усугублялось режимом неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ, который действовал на территории города практически весь май.

21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
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Экологическую обстановку в Нижнем Тагиле раскритиковал экс-мэр города и бывший директор главного загрязнителя воздуха в городе ЕВРАЗ НТМК Сергей Носов. В интервью одному из изданий Свердловской области он отметил, что, по информации сети Finexpertiza, в 2022 году в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-Уральском экстремальное загрязнение воздуха было зафиксировано специалистами 15 раз. Данные о том, что город находится в экологическом антирейтинге ему не понравились.

Бывший глава НТМК Сергей Носов раскритиковал экологию Нижнего Тагила
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#Анна Григорьева#Сергей Носов#Выбросы#Замеры#Превышение ПДК#Сероводород#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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