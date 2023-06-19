Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Газоанализатор «Геолан-1П», с помощью которого TagilCity.ru проводит ежедневные замеры воздуха возле ж/д вокзала, на прошедшей неделе ни разу не ловил превышений вредных веществ. Пост УГМС на Сухоложском поселке в период с 12 по 15 июня ежедневно фиксировал превышения сероводорода до 1,5 ПДК. А 15 июня к нему также прибавился формальдегид, его концентрация также достигала 1,5 ПДК.
В это время жители города жаловались на неприятные запахи выбросов, из-за которого невозможно было открыть окна и надолго выйти на улицу. Кроме того, у тагильчан проявлялись аллергические реакции на запах — кашель, насморк, слезоточение.
В мае ситуация с загрязнением воздуха в Нижнем Тагиле также была сложной. Из 31-го дня в месяце только 10 были «чистыми». В остальные 21 день фиксировались превышения вредных веществ, всего — 75 раз. Больше всего не повезло Сухоложскому поселку, там превышения сероводорода и диоксида азота были 57 раз за месяц. Кроме того, все усугублялось режимом неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ, который действовал на территории города практически весь май.
Экологическую обстановку в Нижнем Тагиле раскритиковал экс-мэр города и бывший директор главного загрязнителя воздуха в городе ЕВРАЗ НТМК Сергей Носов. В интервью одному из изданий Свердловской области он отметил, что, по информации сети Finexpertiza, в 2022 году в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-Уральском экстремальное загрязнение воздуха было зафиксировано специалистами 15 раз. Данные о том, что город находится в экологическом антирейтинге ему не понравились.