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Минюст заявил о невозможности признать «Ельцин Центр» в Екатеринбурге иноагентом

19 июня 2023, 15:58
Фото: 1MI
Свердловский депутат Андрей Альшевских рассказал, по какой причине Минюсту невозможно проверить «Ельцин Центр» в Екатеринбурге и признать его иностранным агентом.

У Минюста недостаточно полномочий для признания «Ельцин Центра» иноагентом, поскольку на центр не действуют положения некоторых пунктов статьи «О некоммерческих организациях», которые обязывают НКО каждый год делать отчет о своей деятельности и обосновывать собственные расходы.

Также существует норма ФЗ-68 «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий». Согласно закону, администрация учреждения не обязана предоставлять отчетность, обосновывать свои расходы и иностранные поступления, рассказал Альшевских в своем Telegram-канале.

При этом депутат отметил, что Минюст сообщил ему о невозможности проверки осенью 2022 года. Однако, по словам Альшевских, он будет пытаться исправить действующий закон совместно со своими коллегами.

Напомним, ранее о проведении проверки «Ельцин Центра» Минюстом сообщил заместитель главы организации Олег Свириденко. Также Альшевских говорил, что просил прокуратуру проверить деятельность музея, однако сотрудники ведомства нарушений не обнаружили.

Минюст проверяет «Ельцин Центр» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Проверка#Ельцин Центр#Иноагент#Минюст#Депутат#Полномочия#Федеральный закон#Музей#Политика
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