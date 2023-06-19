Минюст заявил о невозможности признать «Ельцин Центр» в Екатеринбурге иноагентом

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
У Минюста недостаточно полномочий для признания «Ельцин Центра» иноагентом, поскольку на центр не действуют положения некоторых пунктов статьи «О некоммерческих организациях», которые обязывают НКО каждый год делать отчет о своей деятельности и обосновывать собственные расходы.
Также существует норма ФЗ-68 «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий». Согласно закону, администрация учреждения не обязана предоставлять отчетность, обосновывать свои расходы и иностранные поступления, рассказал Альшевских в своем Telegram-канале.
При этом депутат отметил, что Минюст сообщил ему о невозможности проверки осенью 2022 года. Однако, по словам Альшевских, он будет пытаться исправить действующий закон совместно со своими коллегами.
Напомним, ранее о проведении проверки «Ельцин Центра» Минюстом сообщил заместитель главы организации Олег Свириденко. Также Альшевских говорил, что просил прокуратуру проверить деятельность музея, однако сотрудники ведомства нарушений не обнаружили.