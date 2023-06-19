Мужчина пил чай и притворялся глухонемым в чужой квартире в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
О произошедшем рассказала хозяйка квартиры Наталья. По ее словам, случилось это ранним утром, а мужчина сперва представился инструктором ПДН, пишет Е1.
Сначала они (двое мужчин) постучали в дверь к соседке Наталье и спросили у ее детей, когда они в последний раз ели шоколад и орехи, чем их напугали. Сама же соседка была сонная и не совсем понимала происходящее.
После этого Наталья пошла к соседке, чтобы поддержать ее, а когда вернулась домой, один из этих мужчин сидел у нее дома и пил чай. Она сняла происходящее на видео: на кадрах мужчина пьет чай и делает вид, что глухонемой.
Этот человек говорит, что дома у него и калаш, и бомба и что он ходит в магазин и надувает презервативы, — рассказала Наталья.
Женщина вызвала полицию. Выяснилось, что мужчина — житель этого же дома. Правоохранителей он дождался прямо в квартире Натальи. В полиции сказали, что приезжали по вызову, где выяснилось, что владелица квартиры претензий к незваному гостю больше не имеет.