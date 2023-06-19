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Мужчина пил чай и притворялся глухонемым в чужой квартире в Екатеринбурге

19 июня 2023, 07:30
Фото: 1MI
Мужчина пришел в чужую квартиру, где стал пить чай и делать вид, что он глухонемой. Это произошло в одной из квартир в доме №47 по улице Суходольской.

О произошедшем рассказала хозяйка квартиры Наталья. По ее словам, случилось это ранним утром, а мужчина сперва представился инструктором ПДН, пишет Е1.

Сначала они (двое мужчин) постучали в дверь к соседке Наталье и спросили у ее детей, когда они в последний раз ели шоколад и орехи, чем их напугали. Сама же соседка была сонная и не совсем понимала происходящее.

После этого Наталья пошла к соседке, чтобы поддержать ее, а когда вернулась домой, один из этих мужчин сидел у нее дома и пил чай. Она сняла происходящее на видео: на кадрах мужчина пьет чай и делает вид, что глухонемой.

Этот человек говорит, что дома у него и калаш, и бомба и что он ходит в магазин и надувает презервативы, — рассказала Наталья.

Женщина вызвала полицию. Выяснилось, что мужчина — житель этого же дома. Правоохранителей он дождался прямо в квартире Натальи. В полиции сказали, что приезжали по вызову, где выяснилось, что владелица квартиры претензий к незваному гостю больше не имеет.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Гость#Незнакомец#Мужчина#Полиция#ПДН#Происшествия
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