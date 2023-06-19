На неприятный запах гари и цветной дым пожаловались жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
По словам одной из местных жительниц на Вагонке, из-за выбросов с завода дым в небе разных цветов.
Все цвета дыма в кучу, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка.
Также другая горожанка жалуется на запах гари в районе Тагилстроя и центра города.
Напомним, в мае 2023 года в Нижнем Тагиле было минимум 75 выбросов опасных веществ, а «чистых» дней было не больше 10. Чаще всего выбросами в прошлом месяце дышали жители Тагилстроя, Сухоложского поселка и Вагонки.
При этом 3 мая в городе был объявлен режим НМУ, который был снят 29 мая. Согласно этому режиму, заводы обязаны в этот период уменьшать количество вредных выбросов. Тем не менее, выбросы с предприятий происходили не менее 21 дня.