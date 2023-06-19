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На неприятный запах гари и цветной дым пожаловались жители Нижнего Тагила

19 июня 2023, 03:40
Фото: tagilcity.ru
Жители Дзержинского района в Нижнем Тагиле жалуются на неприятный запах и цветной дым с коксохимического завода ЕВРАЗа утром 19 июня 2023 года.

По словам одной из местных жительниц на Вагонке, из-за выбросов с завода дым в небе разных цветов.

Все цвета дыма в кучу, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка.
Фото: tagilcity.ru

Также другая горожанка жалуется на запах гари в районе Тагилстроя и центра города.

Напомним, в мае 2023 года в Нижнем Тагиле было минимум 75 выбросов опасных веществ, а «чистых» дней было не больше 10. Чаще всего выбросами в прошлом месяце дышали жители Тагилстроя, Сухоложского поселка и Вагонки.

При этом 3 мая в городе был объявлен режим НМУ, который был снят 29 мая. Согласно этому режиму, заводы обязаны в этот период уменьшать количество вредных выбросов. Тем не менее, выбросы с предприятий происходили не менее 21 дня.

На ужасный запах и облако выбросов пожаловались жители Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Выбросы#Дым#Запах гари#Завод#Коксохим#Экология#Эксклюзив
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