На спецоперацию уехали казаки-добровольцы из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Перед отъездом для казаков-добровольцев провели занятия по огневой подготовке, разборке-сборке автомата Калашникова, технике безопасности и устранении возможных задержек при стрельбе. Им рассказали об экипировке, тюнинге оружия, передает Ura.ru.
Мужчин перед отправкой благословил священник. Это уже 16 по счету отъезд казаков из Оренбургского казачьего войска.
В конце апреля казаки из Свердловской и Курганской областей уехали в зону СВО. Вместе с ними отправился священник, иерей Даниил. Он будет духовно окормлять бойцов на позициях.