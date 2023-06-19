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На спецоперацию уехали казаки-добровольцы из Екатеринбурга

19 июня 2023, 06:02
Фото: 1MI
Добровольческий отряд «Ермак» пополнился представителями Оренбургского казачьего войска. Они поехали из Екатеринбурга в зону проведения спецоперации.

Перед отъездом для казаков-добровольцев провели занятия по огневой подготовке, разборке-сборке автомата Калашникова, технике безопасности и устранении возможных задержек при стрельбе. Им рассказали об экипировке, тюнинге оружия, передает Ura.ru.

Мужчин перед отправкой благословил священник. Это уже 16 по счету отъезд казаков из Оренбургского казачьего войска.

В конце апреля казаки из Свердловской и Курганской областей уехали в зону СВО. Вместе с ними отправился священник, иерей Даниил. Он будет духовно окормлять бойцов на позициях.

Священник из Екатеринбурга с полевым храмом отправился вместе с казаками на СВО
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#Марина Шорина#Военный#Казаки#Добровольцы#Общество#Операция на Украине#Екатеринбург
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