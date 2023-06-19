Остановлен снос старинной усадьбы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
О запрете на снос остатков исторического здания рассказали в фонде «Реальная история — Екатеринбург» в соцсети ВКонтакте.
Так, 9 июня 2023 года прокуратура подала исковое заявление в суд. Компанию «Предприятие „Чусовское озеро“», которая владеет усадьбой и земельным участком, оповестили о том, что снос здания недопустим.
Запрет на снос усадьбы будет продолжаться до того, как закончится рассмотрение дела. Привлечены эксперты выдали заключение о том, что усадьба утратила свою историко-культурную ценность и исключена из объектов культурного наследия, пишет 66.ру.
Напомним, недавно в Екатеринбурге срубили старейшую липовую аллею из-за строительства новой шестиэтажной детской больницы.