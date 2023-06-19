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Остановлен снос старинной усадьбы в Екатеринбурге

19 июня 2023, 04:15
Фото: «Реальная история — Екатеринбург» во ВКонтакте
Снос старинной усадьбы Беленкова на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге был приостановлен.

О запрете на снос остатков исторического здания рассказали в фонде «Реальная история — Екатеринбург» в соцсети ВКонтакте.

Так, 9 июня 2023 года прокуратура подала исковое заявление в суд. Компанию «Предприятие „Чусовское озеро“», которая владеет усадьбой и земельным участком, оповестили о том, что снос здания недопустим.

Запрет на снос усадьбы будет продолжаться до того, как закончится рассмотрение дела. Привлечены эксперты выдали заключение о том, что усадьба утратила свою историко-культурную ценность и исключена из объектов культурного наследия, пишет 66.ру.

Напомним, недавно в Екатеринбурге срубили старейшую липовую аллею из-за строительства новой шестиэтажной детской больницы.

Многолетнюю липовую аллею в Екатеринбурге срубили из-за строительства больницы
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Снос#Здание#Усадьба#Исторические здания#Иск#Суд#Общество
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