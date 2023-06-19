Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима

Судили гражданина по статье за мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия, а также насильственные действия. Ранее этот человек уже имел судимость за аналогичные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, выяснила редакция TagilCity.ru. Личность подсудимого и иные подробности произошедшего не могут быть приданы огласке в виду специфики рассматриваемого дела.