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Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима

19 июня 2023, 10:47
Фото: 1MI
За изнасилование мальчика педофил-рецидивист из Нижнего Тагила получил 12 лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.

Судили гражданина по статье за мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия, а также насильственные действия. Ранее этот человек уже имел судимость за аналогичные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, выяснила редакция TagilCity.ru. Личность подсудимого и иные подробности произошедшего не могут быть приданы огласке в виду специфики рассматриваемого дела. 

По состоянию на 15 июня 2023 года указанный приговор в законную силу не вступил, сторонами — не обжалован, — сообщает TagilCity.ru помощник председателя суда.

Таким образом, обжаловать решение может как сторона обвинения, запросив более суровое наказание (по этой статье УК РФ преступнику грозит до 20 лет), так и сам обвиняемый, затребовав смягчение или отмену обвинительного приговора.

В Нижнем Тагиле педофилу-рецидивисту грозит до 20 лет
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