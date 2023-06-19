Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Судили гражданина по статье за мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия, а также насильственные действия. Ранее этот человек уже имел судимость за аналогичные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, выяснила редакция TagilCity.ru. Личность подсудимого и иные подробности произошедшего не могут быть приданы огласке в виду специфики рассматриваемого дела.
По состоянию на 15 июня 2023 года указанный приговор в законную силу не вступил, сторонами — не обжалован, — сообщает TagilCity.ru помощник председателя суда.
Таким образом, обжаловать решение может как сторона обвинения, запросив более суровое наказание (по этой статье УК РФ преступнику грозит до 20 лет), так и сам обвиняемый, затребовав смягчение или отмену обвинительного приговора.