Под Нижним Тагилом отремонтируют памятный знак «Европа — Азия»

Знак «Европа — Азия» представляет собой бетонный столб высотой 4,5 метра, расположенный на пьедестале. Конструкция облицована темно-серым гранитом. На столбе с двух сторон располагаются надписи из объемных букв ЕВРОПА и АЗИЯ. На вершине находится металлический шар диаметром 1,5 метра, а на нем — декоративные элементы спутника и ракеты.