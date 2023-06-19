Под Нижним Тагилом отремонтируют памятный знак «Европа — Азия»

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
Участок благоустройства расположен у поворота на горнолыжный комплекс «Гора Белая».
Это место является географически-знаковым как для туристов, так и для местных жителей.
Знак «Европа — Азия» представляет собой бетонный столб высотой 4,5 метра, расположенный на пьедестале. Конструкция облицована темно-серым гранитом. На столбе с двух сторон располагаются надписи из объемных букв ЕВРОПА и АЗИЯ. На вершине находится металлический шар диаметром 1,5 метра, а на нем — декоративные элементы спутника и ракеты.
Концептуальное решение обелиска, посвященное первому полету в космос советского
космонавта Юрия Гагарина, будет сохранено. Подрядчик восстановит все исторические детали и элементы. При работе будут применяться современные конструктивные и технологические решения, а также новейшие строительные материалы.
Помимо реконструкции самого обелиска, проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Строители заменят асфальтобетонное покрытие площадки, установят скамейки и урны, а также восстановят газоны.
Все работы поделены на три этапа, окончить их необходимо до 30 сентября 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 21 июня. Гарантия на объект составит три года.