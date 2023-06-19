Поджог склада с мастерской по производству щеток в Ногинске

Арендатор Артем Грошев, пострадавший от пожара, сообщил, что производство остановлено. Он отметил, что точная сумма ущерба пока не определена, но если оборудование будет неисправно после проверки, потери могут достигнуть десятков миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка, которая поможет установить, был ли поджог умышленным актом.