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Published Сегодня, 18:01

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Updated Сегодня, 18:04

Поджог склада с мастерской по производству щеток в Ногинске

19 июня 2023, 18:01
Ногинский бизнесмен поджег свой склад, где располагалась щеточная мастерская, и теперь ему предстоит выплатить около семи миллионов рублей своему партнеру, сообщает SHOT.

Инцидент произошел на улице 3-го Интернационала в Ногинске, когда владелец склада решил сжечь старые оконные рамы рядом со складским боксом. Однако огонь перекинулся на само здание, которое уже несколько лет арендует предприниматель, занимающийся производством щеток из кабана, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На место происшествия прибыли экстренные службы, чтобы ликвидировать пожар, на что потребовалось около часа. В результате инцидента никто не пострадал, но мастерская и оборудование с продукцией, находившиеся внутри здания, пострадали от огня. Также крыша здания была повреждена.

Арендатор Артем Грошев, пострадавший от пожара, сообщил, что производство остановлено. Он отметил, что точная сумма ущерба пока не определена, но если оборудование будет неисправно после проверки, потери могут достигнуть десятков миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка, которая поможет установить, был ли поджог умышленным актом.

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