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Published Сегодня, 14:05

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Покрытие детской площадки сорвало ветром и унесло вместе с ребенком в Караганде

19 июня 2023, 14:05
Фото: 1MI
В Караганде во время урагана пострадал ребенок. Его задело отлетевшим от ветра покрытием детской площадки.

Во время произошедшего на детской площадке находились и другие дети, пишет портал ekaraganda.kz.

Это лучилось в дневное время 19 июня в микрорайоне Голубые пруды. Согласно камерам видеонаблюдения, ураган поднял в воздух покрытие взлетело и попало в одного из детей. В результате малыш отлетел в строну дома.

Обнаружили его прохожие, которые вызвали скорую. Пострадавшего отвезли в больницу. Его состояние медики оценили как удовлетворительное и отметили, что ребенок сильно напугался.

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#Елена Озерова#Караганда#Ураган#Детская площадка#Происшествия#Дети
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