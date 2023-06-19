Покрытие детской площадки сорвало ветром и унесло вместе с ребенком в Караганде

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Во время произошедшего на детской площадке находились и другие дети, пишет портал ekaraganda.kz.
Это лучилось в дневное время 19 июня в микрорайоне Голубые пруды. Согласно камерам видеонаблюдения, ураган поднял в воздух покрытие взлетело и попало в одного из детей. В результате малыш отлетел в строну дома.
Обнаружили его прохожие, которые вызвали скорую. Пострадавшего отвезли в больницу. Его состояние медики оценили как удовлетворительное и отметили, что ребенок сильно напугался.