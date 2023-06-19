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Полицейские в трусах устроили погоню за наркокурьером в Соликамске

19 июня 2023, 08:43
Фото: 1MI
В Пермском крае полицейским пришлось в трусах догонять закладчика наркотиков. Он в одежде переплыл реку, но в итоге замерз.

Правоохранители решили задержать двух наркозакладчиков в лесном массиве, где они собирались оборудовать тайник с запрещенным веществом. Один из злоумышленников не оказывал сопротивление и сразу сдался, а второй — сбежал, передает региональное управление МВД.

Добравшись до небольшой речки, подозреваемый прыгнул в холодную воду, чтобы переплыть на небольшой полуостров. Дальнейший путь осложнили болотистая местность и поврежденная нога.

В результате мужчина попросил преследовавших его полицейских о помощи. Оперативники не нашли лодку или какое-либо еще средство, чтобы доплыть до наркокурьера. Из-за этого пришлось отправляться на помощь самостоятельно — они вывели мужчину в безопасное место по мели.

Видео: МВД по Пермскому краю

Отогрев его, сотрудники МВД увезли злоумышленника в отдел вместе со вторым задержанным. Оба подозреваемых — уроженцы Средней Азии 1988 и 1999 годов рождения. Они были на территории страны с нарушением действующего законодательства, а старшего и вовсе объявили в федеральный розыск за совершение имущественного преступления.

Предварительно известно, что подозреваемые жили в Казани и работали на онлайн-наркомаркет. В отношении них возбуждено уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО.

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#Марина Шорина#МВД#Наркотики#Соликамск#Пермский край#Общество#Видео
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