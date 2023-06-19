Полицейские в трусах устроили погоню за наркокурьером в Соликамске

В результате мужчина попросил преследовавших его полицейских о помощи. Оперативники не нашли лодку или какое-либо еще средство, чтобы доплыть до наркокурьера. Из-за этого пришлось отправляться на помощь самостоятельно — они вывели мужчину в безопасное место по мели.