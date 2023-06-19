Полицейские в трусах устроили погоню за наркокурьером в Соликамске

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Правоохранители решили задержать двух наркозакладчиков в лесном массиве, где они собирались оборудовать тайник с запрещенным веществом. Один из злоумышленников не оказывал сопротивление и сразу сдался, а второй — сбежал, передает региональное управление МВД.
Добравшись до небольшой речки, подозреваемый прыгнул в холодную воду, чтобы переплыть на небольшой полуостров. Дальнейший путь осложнили болотистая местность и поврежденная нога.
В результате мужчина попросил преследовавших его полицейских о помощи. Оперативники не нашли лодку или какое-либо еще средство, чтобы доплыть до наркокурьера. Из-за этого пришлось отправляться на помощь самостоятельно — они вывели мужчину в безопасное место по мели.
Отогрев его, сотрудники МВД увезли злоумышленника в отдел вместе со вторым задержанным. Оба подозреваемых — уроженцы Средней Азии 1988 и 1999 годов рождения. Они были на территории страны с нарушением действующего законодательства, а старшего и вовсе объявили в федеральный розыск за совершение имущественного преступления.
Предварительно известно, что подозреваемые жили в Казани и работали на онлайн-наркомаркет. В отношении них возбуждено уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО.