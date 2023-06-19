Полуголую девушку в фате и нижнем белье заметили в центре Екатеринбурга

Съемочный процесс застали у одного из особняков по улице 8 Марта. Позже фотограф Софья объяснила, для чего затеяла такую фотосессию. Идея возникла из-за тренда на изучение образа невесты и экспериментов зарубежных брендов. Наряд создавался совместными усилиями с моделью, а фата на ней — с собственной свадьбы творца.