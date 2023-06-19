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Полуголую девушку в фате и нижнем белье заметили в центре Екатеринбурга

19 июня 2023, 05:11
Фото: Е1

В Екатеринбурге заметили полуголую невесту

В минувшие выходные, 17 июня, в центре Екатеринбурга заметили невесту в чулках и нижнем белье. В таком образе ее фотографировали.

Съемочный процесс застали у одного из особняков по улице 8 Марта. Позже фотограф Софья объяснила, для чего затеяла такую фотосессию. Идея возникла из-за тренда на изучение образа невесты и экспериментов зарубежных брендов. Наряд создавался совместными усилиями с моделью, а фата на ней — с собственной свадьбы творца.

Девушка считает, что понимающая аудитория оценила ее работу. В первые минуты у «невесты» тряслись руки. Рядом с ней на фотосессии был ее молодой человек.

Ранее семь полуголых девушек танцевали в Екатеринбурге возле Макаровского моста. Предположительно, они устроили репетицию, но окружающие раскритиковали их технику.

Полуголые девушки танцевали в центре Екатеринбурга
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