Причиной запаха гари в Екатеринбурге стали торфяные пожары

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Так, в Верхней Пышме действует пожар площадью 17 гектаров, а в Березовском площадь возгорания 16 гектаров. Оба пожара на данный момент локализованы, рассказали в Telegram-канале «Не для протокола».
Также распространение запаха гари было из-за шквалистого ветра. Ранее в МЧС предупреждали, что ветер в Свердловской области может быть до 17 метров в секунду.
Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области было ликвидировано девять лесных пожаров и шесть локализовано. Также продолжают действовать пожары в Сосьвинском, Гаринском и Богдановичском районах. К устранению возгораний привлечено 300 специалистов.