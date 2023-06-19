Причиной запаха гари в Екатеринбурге стали торфяные пожары

Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области было ликвидировано девять лесных пожаров и шесть локализовано. Также продолжают действовать пожары в Сосьвинском, Гаринском и Богдановичском районах. К устранению возгораний привлечено 300 специалистов.