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Причиной запаха гари в Екатеринбурге стали торфяные пожары

19 июня 2023, 04:38
Фото: 1MI
Запах гари в Екатеринбурге 18 июня 2023 года ощущался из-за торфяных пожаров, разгоревшихся в Свердловской области.

Так, в Верхней Пышме действует пожар площадью 17 гектаров, а в Березовском площадь возгорания 16 гектаров. Оба пожара на данный момент локализованы, рассказали в Telegram-канале «Не для протокола».

Также распространение запаха гари было из-за шквалистого ветра. Ранее в МЧС предупреждали, что ветер в Свердловской области может быть до 17 метров в секунду.

Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области было ликвидировано девять лесных пожаров и шесть локализовано. Также продолжают действовать пожары в Сосьвинском, Гаринском и Богдановичском районах. К устранению возгораний привлечено 300 специалистов.

За минувшие сутки в Свердловской области потушили девять пожаров
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Екатеринбург#Пожар#Лесные пожары#Запах гари#Возгорание#Экология
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