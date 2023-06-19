Пропавший бывший спецназовец найден мертвым в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Смерть экс-спецназовца подтвердили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». В день пропажи он ушел на лодочную станцию и не вернулся.
Мужчину нашли в реке утонувшим. Также у него исчезли его личные вещи. По словам знакомого погибшего, у военного имелись награды, пишет Ура.ру.
Близкие свердловчанина обратились с заявлением о смерти в полицию. Подробности происшествия будут известны позднее.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле нашли мертвого мужчину, который пропал 30 апреля 2023 года. По факту обнаруженного тела проводится проверка.