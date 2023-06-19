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Пять школьников из Екатеринбурга отравились в кафе в Перми

19 июня 2023, 13:44
Фото: 1MI
В Перми отравились пять школьников из Екатеринбурга. У пятерых из 27 детей диагностировали острую кишечную инфекцию.

Такой диагноз школьникам поставили 30–31 мая, сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю.

Из Екатеринбурга в Пермь на туристическую экскурсию ребята отправились для небольшого путешествия. Они ели в трех заведениях общепита — это кафе «Хохловка», «Дикорсы» и «FRESH MIX». Теперь специалисты Роспотребназора проводят расследование.

Во всех заведениях нашли разные нарушения. После этого они были закрыты на месяц. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#Кафе#Пермь#Отравление#Происшествия
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