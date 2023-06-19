Пять школьников из Екатеринбурга отравились в кафе в Перми

Из Екатеринбурга в Пермь на туристическую экскурсию ребята отправились для небольшого путешествия. Они ели в трех заведениях общепита — это кафе «Хохловка», «Дикорсы» и «FRESH MIX». Теперь специалисты Роспотребназора проводят расследование.