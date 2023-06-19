Жаворонки живут на 9% дольше тех, кто просыпается после обеда

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Результаты исследования были опубликованы в журнале Chronobiology International, пишет 360tv.ru.
В эксперименте участвовало около 23 тысяч близнецов, из которых 43% считали себя «совами» — людьми, предпочитающими ночную активность утренней. Начиная с 1981 года, исследователи собирали данные об участниках, включая их образ жизни, индекс массы тела, образование, привычки и другие факторы.
Хотя эксперимент показал, что смертность среди «сов» выше на 9%, исследователи не уверены, что это связано с количеством времени и сна. Вероятно, различие объясняется особенностями образа жизни. Многие умершие участники эксперимента злоупотребляли алкоголем и курили. Когда участников с вредными привычками исключили из анализа, процент смертности «сов» стал равным «жаворонкам».
Ученые отмечают, что употребление многих психотропных веществ стимулирует нервную систему, и человек может продолжать веселье до утра. Поэтому этот фактор следует учитывать при определении индивидуальных суточных ритмов организма.