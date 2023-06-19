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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 10:36

Жаворонки живут на 9% дольше тех, кто просыпается после обеда

19 июня 2023, 08:40
Ученые из Финского института профессиональной медицины провели 37-летний эксперимент, который показал, что любители раннего пробуждения живут дольше на 9% по сравнению с теми, кто просыпается после обеда.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Chronobiology International, пишет 360tv.ru.

В эксперименте участвовало около 23 тысяч близнецов, из которых 43% считали себя «совами» — людьми, предпочитающими ночную активность утренней. Начиная с 1981 года, исследователи собирали данные об участниках, включая их образ жизни, индекс массы тела, образование, привычки и другие факторы.

Хотя эксперимент показал, что смертность среди «сов» выше на 9%, исследователи не уверены, что это связано с количеством времени и сна. Вероятно, различие объясняется особенностями образа жизни. Многие умершие участники эксперимента злоупотребляли алкоголем и курили. Когда участников с вредными привычками исключили из анализа, процент смертности «сов» стал равным «жаворонкам».

Ученые отмечают, что употребление многих психотропных веществ стимулирует нервную систему, и человек может продолжать веселье до утра. Поэтому этот фактор следует учитывать при определении индивидуальных суточных ритмов организма.

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