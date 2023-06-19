Жаворонки живут на 9% дольше тех, кто просыпается после обеда

Хотя эксперимент показал, что смертность среди «сов» выше на 9%, исследователи не уверены, что это связано с количеством времени и сна. Вероятно, различие объясняется особенностями образа жизни. Многие умершие участники эксперимента злоупотребляли алкоголем и курили. Когда участников с вредными привычками исключили из анализа, процент смертности «сов» стал равным «жаворонкам».