Роспотребнадзор опровергает информацию о смертельном отравлении ребенка лимонадом

Однако стоит отметить, что ранее были сообщения о смертельных случаях отравления сидром марки «Мистер Сидр» в нескольких регионах России. Более 90 человек, включая несовершеннолетних, пострадали от употребления этого напитка в Нижегородской, Самарской, Курганской областях и Удмуртии, и почти 30 человек умерли.