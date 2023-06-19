Роспотребнадзор опровергает информацию о смертельном отравлении ребенка лимонадом

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
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Updated Сегодня, 18:00
Однако Роспотребнадзор заявил, что эти сообщения являются фейком, который появился более пяти лет назад. В официальном заявлении ведомства отмечается, что не существует подтвержденных случаев массового отравления детей газированными напитками, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также в сообщениях упоминается «черный список» продуктов, который, по утверждению Роспотребнадзора, не имеет никакого отношения к реальности. Организация отметила, что случаи госпитализации детей из-за отравления газировкой не были зафиксированы.
Однако стоит отметить, что ранее были сообщения о смертельных случаях отравления сидром марки «Мистер Сидр» в нескольких регионах России. Более 90 человек, включая несовершеннолетних, пострадали от употребления этого напитка в Нижегородской, Самарской, Курганской областях и Удмуртии, и почти 30 человек умерли.