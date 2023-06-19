tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

Роспотребнадзор опровергает информацию о смертельном отравлении ребенка лимонадом

19 июня 2023, 17:57
Роспотребнадзор опровергает распространяющуюся информацию о смертельном отравлении ребенка лимонадом «Тархун». В социальных сетях появились сообщения о случаях смертей, связанных с употреблением напитков «Тархун» и «Ситро».

Однако Роспотребнадзор заявил, что эти сообщения являются фейком, который появился более пяти лет назад. В официальном заявлении ведомства отмечается, что не существует подтвержденных случаев массового отравления детей газированными напитками, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также в сообщениях упоминается «черный список» продуктов, который, по утверждению Роспотребнадзора, не имеет никакого отношения к реальности. Организация отметила, что случаи госпитализации детей из-за отравления газировкой не были зафиксированы.

Однако стоит отметить, что ранее были сообщения о смертельных случаях отравления сидром марки «Мистер Сидр» в нескольких регионах России. Более 90 человек, включая несовершеннолетних, пострадали от употребления этого напитка в Нижегородской, Самарской, Курганской областях и Удмуртии, и почти 30 человек умерли.

Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова
Сегодня, 08:34
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
Сегодня, 05:52
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
16 июня 10:44
Более 7 млн рублей выплатили за халатность свердловские больницы в 2022 году
Сегодня, 10:40
Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима
Сегодня, 10:47
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25