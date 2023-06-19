Штаб дивизии ЦВО сгорел в Еланском гарнизоне

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
На место происшествия прибыло командование ЦВО. Причины произошедшего неизвестны, пишет Ура.ру.
По данным источника издания, загореться могло по причине короткого замыкания. Незадолго до пожара в кабинете командира дивизии был установлен бойлер. Собеседник агентства утверждает, что это был не поджог, а на момент пожара в кабинете никого не было.
Еще один источник сообщил, что во время тушения пожара пострадало еще одно помещение. Оно расположено под тем кабинетом, который сгорел. Источник добавил, что некоторое оборудование вышло из строя.