Собаку выкинули с седьмого этажа в Первоуральске

Одна из соседок хотела отвезти собаку к ветеринару в Екатеринбург, но свердловчанин ее сильно толкнул, что женщина ударилась головой. За нее заступился, предположительно, ее муж и стал драться с хозяином пострадавшей собаки. Молодого человека увели в подъезд, но он снова выбежал и ударил другую женщину.