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Собаку выкинули с седьмого этажа в Первоуральске

19 июня 2023, 06:15
Фото: Midjourney
Хозяин выбросил собаку с балкона седьмого этажа в Первоуральске.

Собака, упавшая на автомобиль, скулила и выла. Потом на улицу вышел молодой хозяин животного, настроенный агрессивно, а также его жена. По словам очевидцев, подошедшую к нему пенсионерку парень оттолкнул и стал нецензурно ругаться, пишет Е1.

Видео: Группа "Инцидент Первоуральск" во ВКонтакте

Одна из соседок хотела отвезти собаку к ветеринару в Екатеринбург, но свердловчанин ее сильно толкнул, что женщина ударилась головой. За нее заступился, предположительно, ее муж и стал драться с хозяином пострадавшей собаки. Молодого человека увели в подъезд, но он снова выбежал и ударил другую женщину.

Через некоторое время к дому приехали родители молодой пары. Очевидцы рассказали, что родители тоже были агрессивными. Они увезли собаку и ее владельцев. Прибывшие вскоре полицейские уехавшую семью не застали.

Напомним, 12 июня 2023 года в поселке Шайдурово водитель автомобиля выгуливал свою собаку на поводке через окно машины.

Водитель выгуливал собаку через окно автомобиля в поселке Шайдурово
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