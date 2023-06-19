Собаку выкинули с седьмого этажа в Первоуральске

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Собака, упавшая на автомобиль, скулила и выла. Потом на улицу вышел молодой хозяин животного, настроенный агрессивно, а также его жена. По словам очевидцев, подошедшую к нему пенсионерку парень оттолкнул и стал нецензурно ругаться, пишет Е1.
Одна из соседок хотела отвезти собаку к ветеринару в Екатеринбург, но свердловчанин ее сильно толкнул, что женщина ударилась головой. За нее заступился, предположительно, ее муж и стал драться с хозяином пострадавшей собаки. Молодого человека увели в подъезд, но он снова выбежал и ударил другую женщину.
Через некоторое время к дому приехали родители молодой пары. Очевидцы рассказали, что родители тоже были агрессивными. Они увезли собаку и ее владельцев. Прибывшие вскоре полицейские уехавшую семью не застали.
Напомним, 12 июня 2023 года в поселке Шайдурово водитель автомобиля выгуливал свою собаку на поводке через окно машины.