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Published Сегодня, 09:13

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Срочное штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

19 июня 2023, 09:13
Фото: Midjourney

Сильные ветра и дожди ожидаются в Свердловской области

Синоптики Свердловской области из-за сильных дождей и порывов ветра до 20 метров в секунду объявили срочное штормовое предупреждение. Такая погода прогнозируется 20 июня.

Так, в Екатеринбурге 20 июня ожидаются дожди примерно с 11:00 и до конца дня. Температура воздуха при этом составит до +13 градусов. Порывы ветра в среднем будут достигать 11 метров в секунду.

В Нижнем Тагиле погода будет схожая. Дожди также прогнозируются с 11:00 и до окончания суток. При этом 21 июня с самого утра дожди продолжатся. Столбики термометров опустятся до +11 градусов, а ветра будут иметь порывы до 10 метров в секунду.

В МЧС призвали граждан быть очень осторожными и придерживаться рекомендаций. Так, рекомендуется отказаться от отдыха на природе, сплавов, походов и так далее. Возможно также осложнение пожароопасной обстановки. Поэтому важно соблюдать правила безопасности.

При сильном ветре рекомендуется держаться дальше от легких построек, зданий, деревьев и прочих объектов.

Осеннюю погоду в середине июня спрогнозировали в Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Погода#Ветер#Дождь#Предупреждение#Природа#Свердловская область#Екатеринбург#Нижний Тагил
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