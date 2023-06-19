В Нижнем Тагиле погода будет схожая. Дожди также прогнозируются с 11:00 и до окончания суток. При этом 21 июня с самого утра дожди продолжатся. Столбики термометров опустятся до +11 градусов, а ветра будут иметь порывы до 10 метров в секунду.