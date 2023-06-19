Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Так, в Екатеринбурге 20 июня ожидаются дожди примерно с 11:00 и до конца дня. Температура воздуха при этом составит до +13 градусов. Порывы ветра в среднем будут достигать 11 метров в секунду.
В Нижнем Тагиле погода будет схожая. Дожди также прогнозируются с 11:00 и до окончания суток. При этом 21 июня с самого утра дожди продолжатся. Столбики термометров опустятся до +11 градусов, а ветра будут иметь порывы до 10 метров в секунду.
В МЧС призвали граждан быть очень осторожными и придерживаться рекомендаций. Так, рекомендуется отказаться от отдыха на природе, сплавов, походов и так далее. Возможно также осложнение пожароопасной обстановки. Поэтому важно соблюдать правила безопасности.
При сильном ветре рекомендуется держаться дальше от легких построек, зданий, деревьев и прочих объектов.