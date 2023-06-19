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Стали известны подробности гибели экс-спецназовца в Верхней Пышме

19 июня 2023, 16:38
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Стали известны обстоятельства гибели бывшего спецназовца, который был найден 17 июня 2023 года утонувшим в озере Балтым в Верхней Пышме.

По предварительным данным, смерть бывшего военнослужащего не имеет насильственных признаков. Каких-либо повреждений на его теле не обнаружилось, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Результаты экспертизы показали, что смерть наступила из-за утопления, когда мужчина был в воде. Организованная проверка продолжается. По ее итогам сотрудником Следственного комитета будет принято соответствующее решение.

Напомним, 15 июня 2023 года свердловчанин пошел на лодочную станцию и не вернулся. Спустя два дня его нашли скончавшимся в озере.

Пропавший бывший спецназовец найден мертвым в Верхней Пышме
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