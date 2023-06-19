Стали известны подробности гибели экс-спецназовца в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
По предварительным данным, смерть бывшего военнослужащего не имеет насильственных признаков. Каких-либо повреждений на его теле не обнаружилось, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Результаты экспертизы показали, что смерть наступила из-за утопления, когда мужчина был в воде. Организованная проверка продолжается. По ее итогам сотрудником Следственного комитета будет принято соответствующее решение.
Напомним, 15 июня 2023 года свердловчанин пошел на лодочную станцию и не вернулся. Спустя два дня его нашли скончавшимся в озере.