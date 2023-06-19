Театр из Тагила получил награды российского фестиваля

Фестиваль состоялся на прошлой неделе в Ирбите. Его посвятили Островскому и прочей классике, сообщили организаторы в своем сообществе во «ВКонтакте». Конкурсанты показывали спектакли по пьесам писателя и его современников, некоторые представляли новое прочтение текстов.