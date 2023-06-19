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Театр из Тагила получил награды российского фестиваля

19 июня 2023, 12:18
Фото: "ВКонтакте" Нового молодежного театра Нижнего Тагила
Новый молодежный театр из Нижнего Тагила получил награды межрегионального фестиваля «Ирбитские подмостки». Постановку «Сахарный ребенок» оценили в номинациях «Лучший спектакль для детей» и «Лучшая работа режиссера».

Фестиваль состоялся на прошлой неделе в Ирбите. Его посвятили Островскому и прочей классике, сообщили организаторы в своем сообществе во «ВКонтакте». Конкурсанты показывали спектакли по пьесам писателя и его современников, некоторые представляли новое прочтение текстов.

Для участия направили более 50 заявок, экспертный совет отобрал 10 из них. В результате победителями стали постановки театров из Нижнекамска, Самары и других городов. Свердловскую область представил Новоуральский театр кукол, Екатеринбургский детский театр балета «Щелкунчик», Нижнетагильский Новый молодежный театр.

Спектакль «Сахарный ребенок» представляет собой «страшную сказку». Главная героиня — пятилетняя Стелла — попала в реалии лагерной жизни 30-40-х годов XX века. Чтобы сохранить ребенку детство, мать превращает тяготы и лишения в истории.

Ранее кот-сфинкс по имени Тайсон попал на спектакль «Гадкий котенок» в молодежном театре Тагила. После завершения постановки животному устроили фотосессию с актерами.

Сфинкс побывал на спектакле «Гадкий котенок» в Нижнем Тагиле
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