«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Тагильчанка Елена (имя изменено — прим. ред.) является сотрудницей ЧОПа и работает в одном из детских садов объединения «Радость». На эту работу она устроилась уже будучи на пенсии, чтобы «не засиживаться дома». Говорит, что режим сотрудника охраны, подразумевающий контроль обстановки, а не физическую работу, ей вполне подходит.
График, в котором трудится женщина, — 1/3. При таком режиме в июне получится 8 полных смен. Каждая оплачивается в размере 1700 рублей/сутки. Получается, что примерная зарплата в июне составит 13 600 рублей. В графике 2/2, в котором трудятся охранники в одном из детских садов объединения «Солнышко», при такой же стоимости смены у сотрудника ЧОП может получится 16 рабочих смен с зарплатой в 27 200 рублей.
Знаю, что у сотрудников у нас в ЧОП не хватает, поэтому мне уже предлагали поработать на другом объекте. Но я решила отказаться, потому что вышла сюда больше для души, чтобы дома не сидеть, а не заработать, — поделилась Елена с TagilCity.ru.
Рабочий день у охраны детского сада начинается с того, что принимается смена от предыдущего охранника, а потом начинается встреча родителей и детей. В теплое время года это можно делать на улице у ворот.
Проверяю у родителей паспорта или иные документы удостоверяющие личность. Также по инструкции нужно проверять документы у воспитателей. Многих родителей уже знаю в лицо, поэтому стараюсь лишний раз не спрашивать документы, только если приходят незнакомцы. Все торопятся утром, зачем лишний раз останавливать, — говорит Елена.
В течение всего дня Елена при необходимости открывает или закрывает калитки. Иногда есть договоренности с родителями — детей могут забрать раньше, иногда с сотрудниками, которым нужно уйти. По мнению Елены, у которой есть своя внучка, в детском саду с охраной стало действительно безопасно.
Я думаю, так, с нами — охранниками — действительно безопаснее, так как в течение дня все равно осуществляется контроль и просто так на территорию детского сада не зайти, что очень важно. Любой незнакомый человек привлечет внимание. А родителям просто нужно заранее нужно предупреждать, если кто-то приходит по делу или пораньше забрать ребенка, — поделилась сотрудница ЧОП.
Территорию садика Елена обходит несколько раз в течение дня.
Когда все уходят, закрывают калитку, вечером еще несколько раз делаю обход территории. В группы не захожу, воспитатели их закрывают на ключ, ключ сдают и уходят. Еще мы не заходим на кухню, — рассказывает Елена.
В случае непредвиденной ситуации охранник первым делом нажимает «тревожную кнопку». Затем, по инструкции, нужно сообщить обо всем заведующей детского сада по телефону.
Оружия у нас, конечно, нет. «Тревожную кнопку» периодически проверяют, — рассказала Елена.
Помимо охранника с кнопкой в детском саду установлена, согласно требованиям надзорных органов, пожарная сигнализация.
При срабатывании «тревожной кнопки» на место сразу приезжает полиция, она у нас тут рядом. Следом летит группа быстрого реагирования (ГБР).
Елена поделилась, что иногда кнопка срабатывает случайно. В этом случае звонят диспетчеру и говорят, что имело место ложное срабатывание. Тогда бригаду не отправляют.
Напомним, с 1 июня, согласно локальному положению, в Нижнем Тагиле ввели новый пропускной режим в дошкольных учреждениях, чтобы усилить антитеррористическую безопасность после инцидентов в разных городах страны. Так, в Ульяновской области 26 апреля 2022 года мужчина зашел в детский сад, расстрелял воспитательницу и убил детей, которые спали во время тихого часа, а после покончил с собой.