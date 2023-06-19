«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила

В течение всего дня Елена при необходимости открывает или закрывает калитки. Иногда есть договоренности с родителями — детей могут забрать раньше, иногда с сотрудниками, которым нужно уйти. По мнению Елены, у которой есть своя внучка, в детском саду с охраной стало действительно безопасно.