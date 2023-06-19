У екатеринбуржца едва не отняли автомобиль за долг в 350 тысяч

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
На должника открыли исполнительное производство, но выплачивать долг мужчина не спешил, передает пресс-служба УФССП по Свердловской области. Официальной зарплаты у него не было, а деньги на счета не поступали. Но приставы нашли в собственности автомобиль Hyundai.
По адресу регистрации екатеринбуржец не жил. Машину с должником за рулем зафиксировали в центре города. Должностные лица просили отдать ключи зажигания, ПТС и свидетельство о госрегистрации иномарки. Однако мужчина должник начал вести себя агрессивно.
Ему рассказали, что если долг не будет погашен, то транспортное средство начнут оценивать, чтобы продать на торгах. После екатеринбуржец вышел из машины, отдал ключи и документы, а спустя время полностью погасил долг и вернул имущество.
На прошлой неделе в Свердловской области мужчине пришлось отдать приставам машину отца, пока тот находился в тюрьме. В будущем ее продадут, а на полученные деньги погасят долг.