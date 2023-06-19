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У екатеринбуржца едва не отняли автомобиль за долг в 350 тысяч

19 июня 2023, 06:41
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга не платил за кредит, из-за чего накопил долг более чем в 350 тысяч рублей. Судебные приставы пригрозили ему арестом автомобиля.

На должника открыли исполнительное производство, но выплачивать долг мужчина не спешил, передает пресс-служба УФССП по Свердловской области. Официальной зарплаты у него не было, а деньги на счета не поступали. Но приставы нашли в собственности автомобиль Hyundai.

По адресу регистрации екатеринбуржец не жил. Машину с должником за рулем зафиксировали в центре города. Должностные лица просили отдать ключи зажигания, ПТС и свидетельство о госрегистрации иномарки. Однако мужчина должник начал вести себя агрессивно.

Ему рассказали, что если долг не будет погашен, то транспортное средство начнут оценивать, чтобы продать на торгах. После екатеринбуржец вышел из машины, отдал ключи и документы, а спустя время полностью погасил долг и вернул имущество.

На прошлой неделе в Свердловской области мужчине пришлось отдать приставам машину отца, пока тот находился в тюрьме. В будущем ее продадут, а на полученные деньги погасят долг.

Сын отдал иномарку отца приставам на трассе в Свердловской области
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#Марина Шорина#ФССП#Автомобиль#Арест#Долг#Кредит#Общество#Екатеринбург
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