Учитель в Ивделе отказалась от проведения уроков в девятом классе из-за конфликта

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Педагог рассказала директору о произошедшей ситуации с классом, а также о своем решении не вести у этих учеников уроки. Директор вскоре издала приказ о приостановлении уроков физики и математики в девятом «Б», рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Занятия по вышеуказанным предметам не проводились с 17 по 27 февраля 2023 года, затем они возобновились. Родители учеников обратились в прокуратуру с жалобой о том, что в школе нарушается законодательство об образовании. В организации провели проверку по факту инцидента.
По итогам проверки было установлено, что директором школы были нарушены права школьников на получение образования. В связи с этим директора привлекли к административной ответственности в виде замечания.
Напомним, недавно в Ирбите учительница набросилась на ученика, заступившись за свою дочь. При этом мальчик утверждал, что девочка сама начинает конфликты. По факту произошедшего в СК начали проверку, а учительницу временно отстранили от работы.