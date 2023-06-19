Учитель в Ивделе отказалась от проведения уроков в девятом классе из-за конфликта

Занятия по вышеуказанным предметам не проводились с 17 по 27 февраля 2023 года, затем они возобновились. Родители учеников обратились в прокуратуру с жалобой о том, что в школе нарушается законодательство об образовании. В организации провели проверку по факту инцидента.