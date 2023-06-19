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Учитель в Ивделе отказалась от проведения уроков в девятом классе из-за конфликта

19 июня 2023, 13:37
Фото: Midjourney
Учительница математики и физики в школе № 1 в Ивделе отказалась от работы в девятом «Б» классе из-за случившегося конфликта с учениками. Инцидент произошел в феврале 2023 года.

Педагог рассказала директору о произошедшей ситуации с классом, а также о своем решении не вести у этих учеников уроки. Директор вскоре издала приказ о приостановлении уроков физики и математики в девятом «Б», рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Занятия по вышеуказанным предметам не проводились с 17 по 27 февраля 2023 года, затем они возобновились. Родители учеников обратились в прокуратуру с жалобой о том, что в школе нарушается законодательство об образовании. В организации провели проверку по факту инцидента.

По итогам проверки было установлено, что директором школы были нарушены права школьников на получение образования. В связи с этим директора привлекли к административной ответственности в виде замечания.

Напомним, недавно в Ирбите учительница набросилась на ученика, заступившись за свою дочь. При этом мальчик утверждал, что девочка сама начинает конфликты. По факту произошедшего в СК начали проверку, а учительницу временно отстранили от работы.

Напавшую на пятиклассника учительницу в Ирбите отстранили от работы
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#Елизавета Зиборова#Инцидент#Дети#Школьники#Школа#Учительница#Конфликт#Учебный процесс#Прокуратура#Административная ответственность#Общество#Свердловская область#Ивдель
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