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Published Сегодня, 18:19

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Updated Сегодня, 18:21

В Магадане медведь напал на четверых людей

19 июня 2023, 18:19
Недавний инцидент с нападением хищника на нескольких людей, о котором сообщает «Газета.ру», вызвал серьезную озабоченность и анализируется специалистом по дикой природе Олегом Косолаповым.

Согласно информации, один человек погиб, а остальные были доставлены в больницу с травмами после столкновения с хищником, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Местные власти обнаружили тело мужчины утром неподалеку от частного сектора, и на его теле были обнаружены явные следы нападения медведя. В настоящее время проводится работа по поиску родственников погибшего, а следственный комитет начал расследование данного инцидента.

По словам главы магаданского министерства природы и экологии, миграция животных из леса связана с активной прикормкой, которую осуществляют местные жители. Необходимо отметить, что причина нападений не только в наличии мусора, который может привлекать животных, но и в намеренной подкармливании диких животных. Это приводит к потере их страха перед людьми и увеличению возможностей для конфликтов.

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