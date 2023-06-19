В Магадане медведь напал на четверых людей

По словам главы магаданского министерства природы и экологии, миграция животных из леса связана с активной прикормкой, которую осуществляют местные жители. Необходимо отметить, что причина нападений не только в наличии мусора, который может привлекать животных, но и в намеренной подкармливании диких животных. Это приводит к потере их страха перед людьми и увеличению возможностей для конфликтов.