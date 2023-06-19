В Свердловской области спрос на цифровой сервис при получении ипотеки вырос на 10%

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Всего в России с начала 2023 года сервисом воспользовались 9,7 тысячи клиентов, объем таких сделок составил 56,2 миллиарда рублей — почти вдвое больше, чем за тот же период 2022 года. Доля сделок с безбумажным подтверждением кредитоспособности составила почти 60% против 46% в прошлом году.
Больше всего ипотечных кредитов с использование цифровых услуг оформляется в Москве и Московской области — 70% выдач в столичном регионе (27,7 млрд руб., рост к прошлому году почти в 2,5 раза). Далее идут Самарская (66% сделок, рост в 2,3 раза), Ленинградская области (64%, в 3,2 раза), Санкт-Петербург (62%, в 1,8 раза).
Зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что переход с бумажного на цифровое подтверждение кредитоспособности поможет значительно сэкономить время клиентов, серьезно упростить сбор и оформление документов, сохраняя при этом безопасность сделок.
«Для нас важно то, что это соответствует трендам устойчивого развития», — отметил Косяков.
Отмечается, что при оформлении ИТ-ипотеки и рефинансировании доля дистанционного подтверждения сделок составила около 100%. По программе «Дальневосточная ипотека» — 65,6%, по программе «Льготная ипотека на новостройки» и рыночной программе на первичном рынке — 55%. Семьи с детьми воспользовались сервисом в 50% случаев. Клиенты, приобретающие вторичное жилье, составили 47%.
Электронным способом можно подать заявку в том числе через личный кабинет ипотечного клиента. Большинство заемщиков (более 60%) регистрируются там через «Госуслуги», используя в том числе сервис «Цифровой профиль гражданина», с которым банк интегрирован. С начала года число таких регистраций выросло более чем на 13%.
«Интеграция с цифровым профилем гражданина упрощает весь процесс получения кредита, позволяет банку на одном ресурсе получать данные о физических лицах и отказаться от бумажных документов», — прокомментировал директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.
По его словам, это дает возможность клиентам получить решение по ипотеке в минимальные сроки, а многие документы поступают на рассмотрение автоматически. В результате, добавил он, число сделок, регистрируемых через ИТ-сервисы Банка ДОМ.РФ, с каждым месяцем растет.