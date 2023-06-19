В Свердловской области спрос на цифровой сервис при получении ипотеки вырос на 10%

Всего в России с начала 2023 года сервисом воспользовались 9,7 тысячи клиентов, объем таких сделок составил 56,2 миллиарда рублей — почти вдвое больше, чем за тот же период 2022 года. Доля сделок с безбумажным подтверждением кредитоспособности составила почти 60% против 46% в прошлом году.