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В Таежном ведется строительство 26 новых домов после пожаров

19 июня 2023, 14:57
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Начались строительные работы 26 новых жилых домов в Таежном после массовых пожаров весной 2023 года.

Из-за того, что в поселке слабый болотистый грунт, дома возводят на винтовых сваях. Завозить сваи и делать фундаменты домов рабочие начали в первых числах июня, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Видео: Департамент информполитики Свердловской области

На то, чтобы сделать сборку одного дома с котельной, кухней, гостиной, гардеробной, спальней, необходимо почти пять дней. В первых трех домах уже установлены стены, полы, потолочные перекрытия, а также строители монтируют крыши.

Кроме того, в конце минувшей недели в Таежный привезли фургоны с комплектацией для сборки жилых строений. Процесс строительства находится под контролем главы Свердловской области Евгения Куйвашева.

Напомним, 25 апреля 2023 года в поселке Таежный произошел крупный пожар, вследствие которого пострадало 26 домов, а 47 местных жителей потеряли собственное имущество.

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