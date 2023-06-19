В Таежном ведется строительство 26 новых домов после пожаров

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Из-за того, что в поселке слабый болотистый грунт, дома возводят на винтовых сваях. Завозить сваи и делать фундаменты домов рабочие начали в первых числах июня, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
На то, чтобы сделать сборку одного дома с котельной, кухней, гостиной, гардеробной, спальней, необходимо почти пять дней. В первых трех домах уже установлены стены, полы, потолочные перекрытия, а также строители монтируют крыши.
Кроме того, в конце минувшей недели в Таежный привезли фургоны с комплектацией для сборки жилых строений. Процесс строительства находится под контролем главы Свердловской области Евгения Куйвашева.
Напомним, 25 апреля 2023 года в поселке Таежный произошел крупный пожар, вследствие которого пострадало 26 домов, а 47 местных жителей потеряли собственное имущество.