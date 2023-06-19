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Велогонщики из Нижнего Тагила победили на Всероссийских соревнованиях

19 июня 2023, 11:20
Фото: 1MI
В Омске состоялись Всероссийские соревнования по велогонкам. Победы на них удостоились спортсмены из Нижнего Тагила.

Соревнования прошли вблизи поселка Крутая горка. Состязались гонщики по велоспорту на шоссе.

Соревновались юноши и девушки в возрасте 15-16 лет, а также юниоры 17-18 лет. Спортсмены из Свердловской области завоевали восемь наград, три из них — в жители Нижнего Тагила. Они обучаются в спортшколе №4, пишет «Тагильский рабочий».

Победы удостоились Диана Баринова (1 место в индивидуальной гонке на время и 3 место в групповой среди девушек), Евгений Санников (1 место среди юниоров в индивидуальной гонке) и Иван Серебренников (четвертый результат в групповой гонке).

Подготовкой спортсменов занимался тренер Антон Поспелов.

Юные спортсмены из Нижнего Тагила получили награды в областных соревнованиях
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#Нижний Тагил#Омск#Соревнования#Велогонка#Спортсмены#Спорт#Елена Озерова
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