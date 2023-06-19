Велогонщики из Нижнего Тагила победили на Всероссийских соревнованиях

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Соревнования прошли вблизи поселка Крутая горка. Состязались гонщики по велоспорту на шоссе.
Соревновались юноши и девушки в возрасте 15-16 лет, а также юниоры 17-18 лет. Спортсмены из Свердловской области завоевали восемь наград, три из них — в жители Нижнего Тагила. Они обучаются в спортшколе №4, пишет «Тагильский рабочий».
Победы удостоились Диана Баринова (1 место в индивидуальной гонке на время и 3 место в групповой среди девушек), Евгений Санников (1 место среди юниоров в индивидуальной гонке) и Иван Серебренников (четвертый результат в групповой гонке).
Подготовкой спортсменов занимался тренер Антон Поспелов.