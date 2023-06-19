Во «Вкусно — и точка» повысят цены практически на все блюда

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В интервью NEWS.ru представитель пресс-службы «Вкусно — и точка» отметил, что причина подорожания — рост себестоимости продукции.
При этом сообщается, что сеть ресторанов разрабатывает различные акции и специальные предложения в приложении. Они помогают покупать продукцию «Вкусно — и точка» по более выгодной цене.
Telegram-канал Mash пишет, что к цене добавится примерно 5-8%. Представители пресс-службы компании поделились данными о некоторых ценах. Например, обычный круассан будет стоить 109 рублей, а круассан с ветчиной и сыром — 150 рублей.