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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Во «Вкусно — и точка» повысят цены практически на все блюда

19 июня 2023, 14:01
Представитель сети ресторанов быстрого питания рассказал о причинах повышения цен. Он отметил, что цены «Вкусно — и точка» и после коррекции останутся ниже, чем у конкурентов.

В интервью NEWS.ru представитель пресс-службы «Вкусно — и точка» отметил, что причина подорожания — рост себестоимости продукции.

При этом сообщается, что сеть ресторанов разрабатывает различные акции и специальные предложения в приложении. Они помогают покупать продукцию «Вкусно — и точка» по более выгодной цене.

Telegram-канал Mash пишет, что к цене добавится примерно 5-8%. Представители пресс-службы компании поделились данными о некоторых ценах. Например, обычный круассан будет стоить 109 рублей, а круассан с ветчиной и сыром — 150 рублей.

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