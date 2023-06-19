Заболеваемость корью в Свердловской области связана с COVID-19

Напомним, в феврале в Екатеринбурге были зафиксированы три случая заражения корью среди детей. Все они были госпитализированы, а контактировавших с ними людей отправили на карантин. Еще через некоторое время были закрыты 4 группы в детских садах. Всего с начала 2023 года в Свердловской области выявлены 13 случаев кори.