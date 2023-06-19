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Заболеваемость корью в Свердловской области связана с COVID-19

19 июня 2023, 04:32
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре назвали причину заболеваемости корью в Свердловской области

Вспышки кори, которые в последние несколько месяцев зафиксированы в разных регионах страны, в том числе и Свердловской области, связаны с общим ослаблением иммунитета граждан во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

По его словам, когда среди населения снижается вакцинальный иммунитет против кори, сразу появляется заболеваемость. Семенов отмечает, что пандемия коронавируса отвлекла от необходимости делать вовремя профилактическую вакцинацию, пишут «Известия».

Специалист добавил, что корь является опасным заболеванием и важно следить, чтобы общий иммунитет оставался высоким. Тогда распространяемость болезни будет ниже.

Напомним, в феврале в Екатеринбурге были зафиксированы три случая заражения корью среди детей. Все они были госпитализированы, а контактировавших с ними людей отправили на карантин. Еще через некоторое время были закрыты 4 группы в детских садах. Всего с начала 2023 года в Свердловской области выявлены 13 случаев кори.

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#Ирина Кирилова#Заболеваемость#Корь#Врачи#Здоровье#Свердловская область
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