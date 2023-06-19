Жительница Подмосковья приговорена к 13 годам за производство и сбыт наркотиков

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Согласно решению суда, Яна Астафьева совместно с соучастниками организовала лабораторию в одном из домов садового товарищества в Одинцовском городском округе. В этой нелегальной лаборатории было произведено более 46 килограммов мефедрона, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Около 5 килограммов наркотиков подсудимая перевезла на своем личном автомобиле в Рузский городской округ и скрыла их в тайниках.
В апреле прошлого года правоохранительные органы пресекли преступную деятельность и изъяли из незаконного оборота свыше 370 килограммов наркотиков.
Прокуратура отметила, что приговор суда пока не вступил в законную силу. Дело против соучастников было выделено в отдельное производство, и их судебное разбирательство будет проведено отдельно.