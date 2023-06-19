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Updated Сегодня, 09:30

Жительница Подмосковья приговорена к 13 годам за производство и сбыт наркотиков

19 июня 2023, 09:28
Московский областной суд вынес приговор Яне Астафьевой, жительнице региона, осудив ее на 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был вынесен за преступления, связанные с производством и сбытом наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Согласно решению суда, Яна Астафьева совместно с соучастниками организовала лабораторию в одном из домов садового товарищества в Одинцовском городском округе. В этой нелегальной лаборатории было произведено более 46 килограммов мефедрона, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Около 5 килограммов наркотиков подсудимая перевезла на своем личном автомобиле в Рузский городской округ и скрыла их в тайниках.

В апреле прошлого года правоохранительные органы пресекли преступную деятельность и изъяли из незаконного оборота свыше 370 килограммов наркотиков.

Прокуратура отметила, что приговор суда пока не вступил в законную силу. Дело против соучастников было выделено в отдельное производство, и их судебное разбирательство будет проведено отдельно.

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