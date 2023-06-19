Жительница Подмосковья приговорена к 13 годам за производство и сбыт наркотиков

Московский областной суд вынес приговор Яне Астафьевой, жительнице региона, осудив ее на 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был вынесен за преступления, связанные с производством и сбытом наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.