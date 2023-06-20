10-летний мальчик из Перми умер в реанимации после употребления героина

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
У ребенка ухудшилось самочувствие, когда он находился в гостях у своей 16-летней подруги. Девушка вызвала мальчику бригаду скорой помощи, рассказали в Telegram-канале Shot.
В реанимацию его привезли, когда он уже был в коме. Спустя три дня он скончался, несмотря на то, что медики боролись за его жизнь. Позднее эксперты нашли в его организме героин. Сообщается, что мальчик стоял на учете по делам несовершеннолетних и у психиатра.
Также у девушки дома обнаружили пакет с порошком, который отправили на экспертизу.
Напомним, в конце мая 2023 года в Нижнем Тагиле несколько подростков наносили рекламу наркотиков на стены домов и скамейки. Их действия попали на камеры видеонаблюдения.