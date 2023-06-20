10-летний мальчик из Перми умер в реанимации после употребления героина

В реанимацию его привезли, когда он уже был в коме. Спустя три дня он скончался, несмотря на то, что медики боролись за его жизнь. Позднее эксперты нашли в его организме героин. Сообщается, что мальчик стоял на учете по делам несовершеннолетних и у психиатра.