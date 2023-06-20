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10-летний мальчик из Перми умер в реанимации после употребления героина

20 июня 2023, 14:27
Фото: 1MI
10-летний ребенок из Перми, находившийся три дня в коме, скончался в реанимации.

У ребенка ухудшилось самочувствие, когда он находился в гостях у своей 16-летней подруги. Девушка вызвала мальчику бригаду скорой помощи, рассказали в Telegram-канале Shot.

В реанимацию его привезли, когда он уже был в коме. Спустя три дня он скончался, несмотря на то, что медики боролись за его жизнь. Позднее эксперты нашли в его организме героин. Сообщается, что мальчик стоял на учете по делам несовершеннолетних и у психиатра.

Также у девушки дома обнаружили пакет с порошком, который отправили на экспертизу.

Напомним, в конце мая 2023 года в Нижнем Тагиле несколько подростков наносили рекламу наркотиков на стены домов и скамейки. Их действия попали на камеры видеонаблюдения.

Подростки рекламируют наркотики в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Дети#Смерть#Ребенок#Наркотики#Героин#Экспертиза#Больница#Происшествия#Пермь
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