90-летний пенсионер живет в собачьей будке после пожара в селе Курганской области

Дочь пожилого мужчины пыталась разговаривать с сотрудниками социальной защиты о том, почему ему не стали выдавать новое жилье и не посмотрели документы. Однако ее попытки не увенчались успехом: женщину перестали пускать на порог организации. При этом в соцзащите предлагали пенсионеру переехать в дом престарелых.