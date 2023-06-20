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90-летний пенсионер живет в собачьей будке после пожара в селе Курганской области

20 июня 2023, 06:37
Фото: Группа "Урал Мэш" во ВКонтакте
90-летний мужчина из Курганской области после того, как в его селе Смолино сгорел дом, вынужден жить в собачьей будке.

Пожар, уничтоживший большинство домов, произошел 7 мая 2023 года. Другим погорельцам из поселка выдавали сертификаты на приобретение нового жилья, а пенсионеру его не досталось.

Тогда он стал жить в будке, отказываясь переезжать к родственникам. Жил у них только во время холодного сезона, сообщили в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

Видео: Группа "Урал Мэш" во ВКонтакте

Дочь пожилого мужчины пыталась разговаривать с сотрудниками социальной защиты о том, почему ему не стали выдавать новое жилье и не посмотрели документы. Однако ее попытки не увенчались успехом: женщину перестали пускать на порог организации. При этом в соцзащите предлагали пенсионеру переехать в дом престарелых.

Напомним, в Нижнем Тагиле женщина пыталась забрать квартиру у своей плохо видящей 83-летней тети, дав ей подписать нужные документы. Обман раскрыла внучка пенсионерки. Вместе со своей бабушкой она обратилась в прокуратуру. Суд по требованию прокурора признал сделку между пенсионеркой и племянницей недействительной.

Племянница попыталась отобрать квартиру у 83-летней тети в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Инцидент#Пенсионеры#Жилье#Соцзащита#Общество#Курганская область#Поселок#Видео
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