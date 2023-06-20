90-летний пенсионер живет в собачьей будке после пожара в селе Курганской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Пожар, уничтоживший большинство домов, произошел 7 мая 2023 года. Другим погорельцам из поселка выдавали сертификаты на приобретение нового жилья, а пенсионеру его не досталось.
Тогда он стал жить в будке, отказываясь переезжать к родственникам. Жил у них только во время холодного сезона, сообщили в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
Дочь пожилого мужчины пыталась разговаривать с сотрудниками социальной защиты о том, почему ему не стали выдавать новое жилье и не посмотрели документы. Однако ее попытки не увенчались успехом: женщину перестали пускать на порог организации. При этом в соцзащите предлагали пенсионеру переехать в дом престарелых.
Напомним, в Нижнем Тагиле женщина пыталась забрать квартиру у своей плохо видящей 83-летней тети, дав ей подписать нужные документы. Обман раскрыла внучка пенсионерки. Вместе со своей бабушкой она обратилась в прокуратуру. Суд по требованию прокурора признал сделку между пенсионеркой и племянницей недействительной.