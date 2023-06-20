Банк ДОМ. РФ назвал города — лидеры по росту площади покупаемых квартир

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
На первом месте рейтинга Омск. С начала текущего года средняя площадь приобретаемого в ипотеку жилья в этом городе увеличилась до 55,4 квадратного метра, рост составил 15%. В первой пятёрке также Петербург — 50,5 «квадрата» и рост на 14%, Тула — 57,2 квадратных метра, рост 12%, Томск — 55,9 «квадрата», рост 10% и Пенза — 57,4 квадратных метра и рост 8%.
Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков акцентировал внимание на том, что в приоритете у россиян по-прежнему малогабаритные квартиры. Нынешняя квартирография предполагает наличие в большинстве лотов именно «однушек». Малогабаритное жильё недостаточно комфортно для больших семей, а это негативно сказывается на демографии.
Представитель Банка ДОМ.РФ отметил, что дополнительные субсидии на приобретение более просторных квартир могут исправить ситуацию. По его словам, вопрос уже обсуждается правительством.
В городах, стабильно лидирующих в количестве проводимых Банком ДОМ.РФ ипотечных сделок, увеличение площади зафиксировано в Московской области — на 3% (48,7 «квадрата»), во Владивостоке — на 2% (46,9 «квадрата»), в Ростове-на-Дону — на 1% (51,1 «квадрата»).
Что касается столицы Российской Федерации, то здесь показатель уменьшился на 2% (51,3 квадратного метра).