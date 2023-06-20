Банк ДОМ. РФ назвал города — лидеры по росту площади покупаемых квартир

На первом месте рейтинга Омск. С начала текущего года средняя площадь приобретаемого в ипотеку жилья в этом городе увеличилась до 55,4 квадратного метра, рост составил 15%. В первой пятёрке также Петербург — 50,5 «квадрата» и рост на 14%, Тула — 57,2 квадратных метра, рост 12%, Томск — 55,9 «квадрата», рост 10% и Пенза — 57,4 квадратных метра и рост 8%.