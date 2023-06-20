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Директором Свердловской киностудии назначен Виктор Шадрин

20 июня 2023, 09:39
Фото: 1MI
С гендиректором Свердловской киностудии Виктором Шадриным подписан договор сроком еще на три года.

Шадрин занял эту должность впервые весной 2021 года, пишет ЕАН. Его кандидатуру выдвинуло Министерство культуры. Она была утверждена распоряжением Федерального агентства по управлению госуимуществом.

В начале прошлого года киностудия купила новые комплекты оборудования для съемки кино.

В этом году в ее планах — запуск криминальной драмы «Сломя голову», а также драмы «Длительные свидания» и документального киноальманаха.

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#Елена Озерова#Киноиндустрия#Кино#Гендиректор#Договор#Общество#Свердловская область
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