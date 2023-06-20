Директором Свердловской киностудии назначен Виктор Шадрин

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
Шадрин занял эту должность впервые весной 2021 года, пишет ЕАН. Его кандидатуру выдвинуло Министерство культуры. Она была утверждена распоряжением Федерального агентства по управлению госуимуществом.
В начале прошлого года киностудия купила новые комплекты оборудования для съемки кино.
В этом году в ее планах — запуск криминальной драмы «Сломя голову», а также драмы «Длительные свидания» и документального киноальманаха.