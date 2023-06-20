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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Экспертное мнение: Июнь — самый выгодный месяц для отдыха в Краснодарском крае

20 июня 2023, 17:18
Профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Наталья Проданова, поделилась своими рекомендациями относительно наиболее выгодного месяца для отдыха в России.

По ее словам, июнь является самым привлекательным временем для пляжного отдыха. В этом месяце на пляжах ещё мало отдыхающих, а цены на жилье достигают своего минимума. Она привела в пример популярный курорт Краснодарского края, где можно наблюдать данную тенденцию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако экономист отметила, что температура моря в июне не особо подходит для продолжительного купания. Например, вода в Черном море в этот период довольно прохладная — от плюс 18 до плюс 19 градусов. Таким образом, июньский отпуск на море может быть более экономичным, но возможно придется ограничиться кратковременными купаниями.

Проданова также отметила, что стоимость отдыха в Краснодарском крае в июле и августе значительно возрастает в связи с увеличением спроса. Цены на проживание в отелях и гостевых домах на побережье повышаются в среднем на 10-20% по сравнению с июнем.

Однако, если предпочтение отдается осеннему отпуску, то стоимость отдыха в сентябре в Краснодарском крае близка к июньским ценам. В этот период море еще сохраняет тепло, однако купание может быть затруднено сильным ветром или прохладной погодой, что является не редкостью для сентября.

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