Экспертное мнение: Июнь — самый выгодный месяц для отдыха в Краснодарском крае

По ее словам, июнь является самым привлекательным временем для пляжного отдыха. В этом месяце на пляжах ещё мало отдыхающих, а цены на жилье достигают своего минимума. Она привела в пример популярный курорт Краснодарского края, где можно наблюдать данную тенденцию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».