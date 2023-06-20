Энтузиазм и желание изменить жизнь: в Нижний Тагил пришел «Народный контроль Урал»

Жительница одного из домов, где без разрешения жильцов заменили домофон, нашла свою подпись в документах на согласие о сотрудничестве с новой организацией по установке и обслуживанию домофонов. Дело в том, что бумаги она не подписывала, сообщил «Народный контроль».