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Энтузиазм и желание изменить жизнь: в Нижний Тагил пришел «Народный контроль Урал»

20 июня 2023, 05:00
Фото: tagilcity.ru
Региональная общественная правозащитная организация «Народный контроль Урал» начинает свою работу в Нижнем Тагиле. Жители города смогут обратиться сюда за помощью в решении проблем, связанных с качеством оказания коммунальных услуг.

«Народный контроль Урал» только начинает свою работу в Свердловской области. Летом 2023 года региональной организации исполнится год. Однако сам проект общественного контроля существует уже более 10 лет. Филиалы функционируют в Челябинске, Новосибирске, Оренбурге, Южноуральске и Усть-Катаве.

Офис правозащитной организации совсем скоро откроется и в Нижнем Тагиле.

В отличие от многих наших коллег-теоретиков мы плотно работаем, что называется «на земле», с населением. Постараемся донести наш телефон и адрес до тагильчан. У нас будет работать постоянная горячая линия по проблемам ЖКХ, юристы высокой квалификации будут вести личный прием и консультировать граждан по любым вопросам. Опираясь на обратную связь — составим рейтинг и антирейтинг управляющих компаний Нижнего Тагила, — рассказал председатель Свердловской региональной общественной правозащитной организации «Народный контроль Урал» Евгений Медведев.

Евгений Медведев занимается общественным контролем много лет. Деятельность организации наделила ее хорошей репутацией и сделала узнаваемой среди россиян, считает председатель.

У нас уже есть почти сотня обращений тагильчан на некачественную работу ЖЭУ-1 — управляющей компании Нижнего Тагила, — пояснил руководитель «Контроля».

Все обращения сотрудники организации тщательно проверяются на достоверность, потому использовать «Народный контроль» для сведения личных счетов не получится.

Мы прекрасно понимаем риски и опасения людей, которые обращаются к нам за защитой своих прав. С другой стороны, если молчать о проблемах, которые вполне можно решить — вряд ли ситуация улучшится сама собой, — отметил Евгений Медведев.
Фото: tagilcity.ru

Представители «Народный контроль Урал» рассказали редакции TagilCity.ru несколько примеров решения проблем, с которыми к ним обращались граждане.

Домофонные «захватчики»

Общественники рассказали, как летом 2022 года занимались проблемой захвата сферы домофонных услуг в Екатеринбурге. В городе выявили сотни случаев замены домофонного оборудования без согласия граждан.

Жительница одного из домов, где без разрешения жильцов заменили домофон, нашла свою подпись в документах на согласие о сотрудничестве с новой организацией по установке и обслуживанию домофонов. Дело в том, что бумаги она не подписывала, сообщил «Народный контроль».

Позже выяснилось, что один из ее соседей специально сломал установленный в подъезде ранее исправно работающий домофон, а также подделал множество подписей, позволяющих провести замену старого оборудования на новое.

Общественники добились справедливости: виновник понес наказание и заплатил административный штраф. А все материалы по делу о захвате этой сферы услуг были переданы в правоохранительные органы.

Сотрудничество с Росреестром

Еще одна ситуация: в «Народный контроль» обратилась женщина с проблемой в оформлении документов на земельный участок, находящийся рядом с ее домом. Общественной организацией, при взаимодействии с Росреестром, была разработана упрощенная методика по присоединению придомовых участков. Теперь ее используют во всех регионах страны, сообщил Евгений Медведев.

Общественники также проводят «контрольные закупки», выявляют контрафактную продукцию и помогают установить размер ущерба государству от незаконной деятельности проверяемой организации.

Главное — просто соблюдать закон

Работа «Народный контроль Урал» строится на энтузиазме, желании хоть немного изменить жизнь к лучшему и требует от всех лишь соблюдение законов, уточнил Евгений Медведев.

У нас даже своего расчетного счета нет, и он нам не нужен. Мы не получаем ни грантов, ни стороннего финансирования. Все наши консультации и услуги совершенно бесплатны для тех, кто к нам обратился. На жизнь мы зарабатываем по другому, — поделился общественник.

Сам Евгений Медведев — арбитражный управляющий, также среди его единомышленников — журналисты, юристы, бизнесмены.

Будем рады, если наша команда пополнится и неравнодушными тагильчанами. Скажу сразу — денег у нас не заработаешь, зато возникнет чувство, которое не купишь — видеть как решаются реальные проблемы реальных людей. Обещаю — будет очень интересно! — пригласил тагильчан к сотрудничеству председатель «Народного контроля Урал» Евгений Медведев.
#Нижний Тагил#Общество#УК#ЖЭУ №1#Общественники#Общественная организация#Коммунальщики#Коммунальные услуги#Анастасия Имамахметова
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