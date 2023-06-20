Илья Баланин: Объем высокотехнологичной медпомощи по полису ОМС будет расти ежегодно

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Как сообщает zdorovayarossia.ru, в базовой программе ОМС прописано оказание медпомощи гражданам, имеющим хронические заболевания. Так, ранее в этой системе не существовало среднего норматива комплексного посещения и финансовых затрат при диспансерном наблюдении, и сейчас такие показатели решили установить. Финансирование будет достигать 57,6 миллиарда рублей. Фиксация специального норматива по диспансерному наблюдению поможет оперативно диагностировать и предупреждать осложнения на ранней стадии, купировать обострения заболеваний, в том числе и в группе больных с онкологическими заболеваниями, болезнями кровеносной системы и сахарным диабетом.
Согласно комментарию председателя ФОМС, изменение способа оплаты профосмотров, диспансеризации, включая и углубленную диспансеризацию, диспансерного наблюдения за единицу объема медицинской помощи даст возможность максимально правильно распределять средства системы ОМС. Такое нововведение также позволит стимулировать медучреждения заниматься организацией и проведением профилактических мероприятий и диспансерным наблюдением за застрахованными лицами.
Особый акцент в системе ОМС по-прежнему планируется делать на профилактические осмотры, диспансеризацию и углубленную диспансеризацию для переболевших коронавирусом. Илья Баланин заявил, что средства ОМС идут и на оплату медицинской реабилитации, диспансерное наблюдение, организацию школ сахарного диабета, которые помогают контролировать состояние больного с диагностированным заболеванием в реальном времени.
Помимо этого, государство определило четкие гарантии для пациентов, которые должны пройти тестирование на ОРВИ или грипп в рамках определенных врачом показаний.
Значительные перемены наблюдаются сейчас и в работе с больными, требующими специализированной высокотехнологичной помощи. В 2021 году для пациентов был введен упрощенный режим выбора клиники за пределами региона проживания. Расходы на медпомощь в федеральных медицинских организациях теперь покрываются напрямую из бюджета Федерального фонда ОМС — такая стратегия отличается большей эффективностью, так как она обеспечивает максимальную доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в самых крупных отечественных медцентрах. Так, за прошлый год в федеральных медучреждениях удалось оказать два миллиона случаев специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи в общей сложности на 157 миллиардов рублей. Самыми популярными направлениями в 2022 году стала офтальмология — 256 тысяч случаев лечения, онкология — примерно 248 тысяч, акушерство и гинекология — 170 тысяч, сердечно-сосудистая хирургия — свыше 150 тысяч.
Год назад в Программу государственных гарантий бесплатного оказания населению медпомощи внесли серьезные изменения, и теперь федеральные клиники имеют право заниматься организацией высокотехнологичной медицинской помощи с применением комплекса инновационных методов лечения за счет средств обязательного медицинского страхования.
В текущем году за счет средств ОМС 86,3 миллиона человек направят на профилактические мероприятия. Так, углубленную диспансеризацию посетят 11 миллионов граждан, 37,8 миллиона россиян обеспечат диспансерным наблюдением, а 427,1 тысячи человек смогут пройти медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях.