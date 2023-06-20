Илья Баланин: Объем высокотехнологичной медпомощи по полису ОМС будет расти ежегодно

Значительные перемены наблюдаются сейчас и в работе с больными, требующими специализированной высокотехнологичной помощи. В 2021 году для пациентов был введен упрощенный режим выбора клиники за пределами региона проживания. Расходы на медпомощь в федеральных медицинских организациях теперь покрываются напрямую из бюджета Федерального фонда ОМС — такая стратегия отличается большей эффективностью, так как она обеспечивает максимальную доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в самых крупных отечественных медцентрах. Так, за прошлый год в федеральных медучреждениях удалось оказать два миллиона случаев специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи в общей сложности на 157 миллиардов рублей. Самыми популярными направлениями в 2022 году стала офтальмология — 256 тысяч случаев лечения, онкология — примерно 248 тысяч, акушерство и гинекология — 170 тысяч, сердечно-сосудистая хирургия — свыше 150 тысяч.