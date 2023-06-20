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Исследователи использовали ChatGPT для проектирования полупроводникового процессора

20 июня 2023, 10:37
Исследователи из Нью-Йоркского государственного университета (NYU) использовали чат-бот ChatGPT для проектирования полупроводникового процессора, пропустив одну из стадий разработки.

Обычно этот процесс включает описание расположения элементов чипа, его плотности, других параметров и возможностей на языке описания аппаратуры (HDL), таком как Verilog, пишет 360tv.ru.

Однако в данном исследовании ученые решили поручить эту задачу ChatGPT — коммерческой и общедоступной языковой модели. Через диалог с исследователями, ChatGPT создал рабочие HDL-модели, используя восемь вариантов проектирования аппаратного обеспечения. Эти модели затем были использованы для проектирования чипа.

Эксперимент продемонстрировал потенциал искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в автоматизации процесса разработки полупроводниковых процессоров.

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