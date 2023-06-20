Исследователи использовали ChatGPT для проектирования полупроводникового процессора

Однако в данном исследовании ученые решили поручить эту задачу ChatGPT — коммерческой и общедоступной языковой модели. Через диалог с исследователями, ChatGPT создал рабочие HDL-модели, используя восемь вариантов проектирования аппаратного обеспечения. Эти модели затем были использованы для проектирования чипа.