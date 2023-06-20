Исследователи использовали ChatGPT для проектирования полупроводникового процессора

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Обычно этот процесс включает описание расположения элементов чипа, его плотности, других параметров и возможностей на языке описания аппаратуры (HDL), таком как Verilog, пишет 360tv.ru.
Однако в данном исследовании ученые решили поручить эту задачу ChatGPT — коммерческой и общедоступной языковой модели. Через диалог с исследователями, ChatGPT создал рабочие HDL-модели, используя восемь вариантов проектирования аппаратного обеспечения. Эти модели затем были использованы для проектирования чипа.
Эксперимент продемонстрировал потенциал искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в автоматизации процесса разработки полупроводниковых процессоров.