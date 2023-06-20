tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Изображение материала

К восьми годам тюрьмы приговорен убивший 5-летнюю падчерицу житель Екатеринбурга

20 июня 2023, 05:03
Фото: 1MI
Суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор мужчине, который убил свою пятилетнюю падчерицу 28 января 2022 года.

Екатеринбуржцу назначили лишение свободы на 8 лет и 4 месяца в ИК строгого режима. Свою вину свердловчанин признавать не стал, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, в конце января 2022 года мужчина стал избивать девочку в отсутствие ее матери из-за того, что она и мешала ему играть на компьютере. От полученных травм девочка умерла.

В отношении него было возбуждено уголовное дело. В октябре 2022 года ему уже был вынесен приговор. Тогда его приговорили к восьми с половиной годам тюрьмы, однако адвокат и прокуратура его обжаловали.

Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Екатеринбурге арестован
Узнать подробнее
Читайте также:
Пятилетняя девочка была до смерти забита в ЕкатеринбургеЖитель Асбеста убил молодого человека из-за шума во двореНачался суд над убившем отца-инвалида из жалости жителем Нижнего Тагила
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Приговор#Суд#Смерть#Уголовное дело#Полиция#Ребенок#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова
Вчера, 08:34
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
Вчера, 05:52
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
16 июня 10:44
Более 7 млн рублей выплатили за халатность свердловские больницы в 2022 году
Вчера, 10:40
Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима
Вчера, 10:47
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25