К восьми годам тюрьмы приговорен убивший 5-летнюю падчерицу житель Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Екатеринбуржцу назначили лишение свободы на 8 лет и 4 месяца в ИК строгого режима. Свою вину свердловчанин признавать не стал, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Напомним, в конце января 2022 года мужчина стал избивать девочку в отсутствие ее матери из-за того, что она и мешала ему играть на компьютере. От полученных травм девочка умерла.
В отношении него было возбуждено уголовное дело. В октябре 2022 года ему уже был вынесен приговор. Тогда его приговорили к восьми с половиной годам тюрьмы, однако адвокат и прокуратура его обжаловали.